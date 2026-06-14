Alpe Adria Cup Florist bringt internationale Blütenkunst nach Graz

Bei der Grazer Herbstmesse 2026 wird der Alpe Adria Cup Florist zur Bühne für internationale Floristik. Von 1. bis 4. Oktober zeigen Top-Floristen aus Europa ihre kreativen Werkstücke

Im Rahmen der Grazer Herbstmesse 2026 wird der Messecongress Graz Anfang Oktober erneut zur Bühne für kreative Spitzenleistungen in der Floristik. Beim Alpe Adria Cup Florist treffen von 1. bis 4. Oktober Floristinnen und Floristen aus zahlreichen europäischen Ländern aufeinander und präsentieren ihre handwerklichen und künstlerischen Fähigkeiten vor internationalem Publikum.

Alpe Adria Cup Florist: Stadt Graz unterstützt Veranstaltung

Das diesjährige Motto – „Colors of Change“ – steht für Vielfalt, Hoffnung und Transformation, für die Kraft, sich den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen und aktiv Zukunft zu gestalten. Mit einem bunten Programm soll das Handwerk der Blumenkunst vor den Vorhang geholt werden. Da die Veranstaltung im Rahmen der Grazer Herbstmesse stattfindet, wird die Gesamtbesucher-Anzahl auf rund 60.000 Personen geschätzt. Am Galaabend werden bis zu 800 Personen, vor allem Fachpublikum aus dem In- und Ausland, erwartet. Die Stadt Graz fördert die Veranstaltung mit 10.000 Euro. Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.