Nächtlicher Einsatz: Auto überschlägt sich und landet am Dach

In Kumberg hat sich in der Nacht ein Pkw überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Die Insassen konnten sich selbst befreien, die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und unterstützte die Rettungskräfte.

Ein Auto kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Ein Auto kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

In der Nacht auf Sonntag ist es in der Schustergrabenstraße in Kumberg (Graz-Umgebung) zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Pkw gekommen. Kurz nach 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Auto kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die Fahrzeuginsassen konnten sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst aus dem Wagen befreien.

Feuerwehreinsatz: Pkw überschlägt sich in Kumberg und bleibt am Dach liegen

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurden die verletzten Personen bereits vom Roten Kreuz medizinisch versorgt. Die Feuerwehr Kumberg unterstützte anschließend die Rettungskräfte, sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und bereitete das Fahrzeug für den Abtransport durch ein Abschleppunternehmen vor. Neben mehreren Fahrzeugen der Feuerwehr standen auch das Rote Kreuz sowie die Polizei im Einsatz.