Deutlich mehr Einsätze: Kriseninterventionsteam in der Steiermark gefordert

Das Kriseninterventionsteam des Landes Steiermark ist heuer deutlich häufiger im Einsatz als noch 2025. Bis Ende Mai wurden bereits 357 Einsätze verzeichnet - ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Landes Steiermark verzeichnet heuer einen deutlichen Anstieg bei seinen Einsätzen. Wie das Land Steiermark mitteilt, wurden von Jänner bis Ende Mai 2026 bereits 357 Einsätze durchgeführt. Im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres entspricht das einer Zunahme von 28 Prozent.

Schnelle Hilfe in Akutsituationen

Die Zahlen verdeutlichen die wachsende Bedeutung der psychosozialen Akuthilfe im Land. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams werden unter anderem nach schweren Verkehrsunfällen, plötzlichen Todesfällen, Gewaltdelikten oder Naturkatastrophen alarmiert. Sie begleiten Betroffene in den ersten Stunden nach belastenden Ereignissen und bieten Unterstützung in Ausnahmesituationen. Mit den steigenden Einsatzzahlen nehmen auch die Anforderungen an das Team zu. Die Einsatzlagen werden laut Land Steiermark immer vielfältiger und komplexer. Neben der Betreuung von Betroffenen zählt auch die psychosoziale Unterstützung von Einsatzkräften zu den Aufgaben des KIT.

Land Steiermark würdigt verdiente Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams

Im Rahmen eines Fortbildungstages in Kalsdorf bei Graz wurden am Freitag mehrere langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr besonderes Engagement ausgezeichnet. Ein Großteil der Arbeit wird ehrenamtlich geleistet. Viele Teammitglieder stehen zusätzlich zu Beruf und Familie für Einsätze bereit, um Menschen in Krisensituationen zu helfen. Landeshauptmann Mario Kunasek würdigte die Leistungen des Kriseninterventionsteams und bezeichnete die Organisation als wichtigen Bestandteil der psychosozialen Versorgung in der Steiermark. Neben den Ehrungen standen beim Fortbildungstag auch Fachvorträge und der Austausch mit Expertinnen und Experten im Mittelpunkt.