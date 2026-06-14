250.000 Euro fehlen: Wirbel um Finanzierung bei Arche Noah

Kurz vor der Eröffnung des neuen Hunde-Außenbereichs im Tierschutzhaus Arche Noah sorgt die Finanzierung für Diskussionen. Nach Angaben des Vereins soll plötzlich ein zugesagter Beitrag in Höhe von 250.000 Euro fehlen.

Die Eröffnung des neuen Außenbereichs für Hunde soll kommende Woche, am 17. Juni, stattfinden. Doch sie wird anders verlaufen, als noch vor wenigen Tagen erwartet.

Die Eröffnung des neuen Außenbereichs für Hunde soll kommende Woche, am 17. Juni, stattfinden. Doch sie wird anders verlaufen, als noch vor wenigen Tagen erwartet.

Wenige Tage vor der geplanten Eröffnung des neuen Außenbereichs für Hunde im Grazer Tierschutzhaus Arche Noah ist eine Debatte um die Finanzierung des Projekts entbrannt. Der Verein „Aktiver Tierschutz Steiermark“ spricht von einer überraschenden Finanzierungslücke in Höhe von 250.000 Euro.

Arche Noah Graz: 250.000 Euro fehlen für neuen Hunde-Außenbereich

Nach Angaben des Vereins wurde der erste Bauabschnitt des Projekts über viele Jahre vorbereitet und nun fertiggestellt. Die Eröffnung soll kommende Woche, am 17. Juni, stattfinden. Doch sie wird anders verlaufen, als noch vor wenigen Tagen erwartet. „Neben der großen Freude über die Fertigstellung und der großen Dankbarkeit gegenüber dem Land Steiermark und den vielen Unterstützern, hat die Stadt Graz kurz vor der Eröffnung mitgeteilt, dass das vorgesehene Finanzierungsdrittel nicht übernommen wird“, teilt der Verein am Sonntag überrascht mit. Die Kosten für den Bauabschnitt belaufen sich auf rund 700.000 Euro. Finanziert werden sollte das Vorhaben ursprünglich zu gleichen Teilen vom Land Steiermark, vom Verein selbst sowie von der Stadt Graz. Laut Arche Noah habe die Stadt jedoch erst kurz vor der Eröffnung mitgeteilt, den vorgesehenen Finanzierungsanteil nicht übernehmen zu können. Dadurch sei eine erhebliche Finanzierungslücke entstanden, insgesamt rund 250.000 Euro.

Finanzierungslücke kurz vor Eröffnung

Aus dem Büro der ressortzuständigen Stadträtin Claudia Schönbacher heißt es gegenüber der Kleinen Zeitung, man habe sich für eine Unterstützung des Projekts eingesetzt und mit Nachdruck bemüht, die finanziellen Mittel sicherzustellen. Letztlich sei die Finanzierung jedoch nicht genehmigt worden. Aus dem Büro des Finanzstadtrates Manfred Eber sei eine negative Antwort gekommen. Als Grund werden die angespannte Budgetlage der Stadt und wirtschaftliche Unsicherheiten genannt, die geplante Investitionen verzögern würden.

Weitere Bauabschnitte

Für die Arche Noah kommt die Entwicklung unerwartet. Wie die fehlenden Mittel aufgebracht werden sollen, ist derzeit noch offen. Unabhängig davon soll die Eröffnung des ersten Bauabschnitts wie geplant stattfinden. Das Projekt ist zudem noch nicht abgeschlossen. Insgesamt sind drei Bauabschnitte vorgesehen, für die langfristig Investitionen von rund zwei Millionen Euro notwendig sein werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 21:51 Uhr aktualisiert