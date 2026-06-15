Plabutschtunnel gesperrt: Diese Baustellen treffen Graz jetzt

Autofahrer müssen sich auf neue Behinderungen in Graz einstellen. Neben der mehrtägigen Sperre des Plabutschtunnels starten mehrere Baustellen auf wichtigen Verkehrsachsen.

Von 15. bis 18. Juni wird der Plabutschtunnel jeweils zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr früh in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Von 15. bis 18. Juni wird der Plabutschtunnel jeweils zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr früh in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Autofahrer und Öffi-Nutzer brauchen in Graz in den kommenden Wochen starke Nerven. Neben der nächtlichen Sperre des Plabutschtunnels starten mehrere neue Baustellen im Stadtgebiet. Betroffen sind wichtige Verkehrsachsen im Norden, Westen und Süden der Landeshauptstadt. Während einige Großbaustellen bereits seit Monaten den Verkehr in Graz prägen, kommen nun weitere Einschränkungen hinzu. Besonders Pendler sollten ihre Fahrten in den kommenden Tagen sorgfältig planen, denn an mehreren neuralgischen Punkten wird gebaut.

Plabutschtunnel mehrere Nächte komplett gesperrt

Für viele Grazer und Pendler ist der Plabutschtunnel eine zentrale Verkehrsverbindung. Genau dort stehen nun Wartungsarbeiten an. Von 15. bis 18. Juni wird der Tunnel jeweils zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr früh in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Während der Nachtstunden müssen Autofahrer auf Ausweichrouten ausweichen. Vor allem im Bereich der Umleitungen ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Baustelle vor dem Stadion bis Ende Juli

Auch im Bezirk Liebenau wird es eng. In der Ulrich-Lichtenstein-Gasse zwischen dem Ivica-Osim-Platz und der Liebenauer Hauptstraße werden Fernwärmeleitungen erneuert. Dafür fällt stadtauswärts ein Fahrstreifen weg. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 24. Juli und betreffen damit auch zahlreiche Besucher von Veranstaltungen rund um das Stadion. Die Maßnahmen laufen großteils zwischen Mitte und Ende Juni.