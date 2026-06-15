Uni-Sparpläne: Grüne fordern klares Bekenntnis für Graz

Angesichts möglicher Kürzungen bei Universitäten und Fachhochschulen schlagen jetzt auch die Grazer Grünen Alarm. Sie fordern von der Bundesregierung eine langfristige Finanzierung der Hochschulen und warnen vor den Folgen.

Die Sorge um die Zukunft der österreichischen Universitäten wächst. Geplante Einsparungen im Hochschulbereich sorgen seit Wochen für Diskussionen, Proteste und Kritik. Nicht zuletzt warnte Graz Bürgermeisterin Elke Kahr von den Folgen, 5 Minuten hat berichtet: „Hiobsbotschaft für Graz“: Elke Kahr warnt vor Folgen der Uni Kürzungen. Nun melden sich auch die Grazer Grünen zu Wort. Der Hochschulstandort mit mehr als 60.000 Studierenden sieht seine Zukunft gefährdet und fordert von der Bundesregierung Planungssicherheit.

Kürzungen sorgen österreichweit für Unruhe

Auslöser der Debatte sind mögliche Einsparungen bei den Universitäten ab 2028. Das Wissenschaftsministerium plant, das Budget für ein Jahr einzufrieren. Dadurch müssten österreichweit Millionenbeträge eingespart werden, teilte Wissenschaftsministerien Eva-Maria Holzleitner Ende Mai mit. Universitäten und Studierendenvertretungen warnen bereits vor den Folgen. Befürchtet werden größere Lehrveranstaltungen, weniger Studienangebote, Einschnitte beim Personal und eine Verschlechterung der Studienbedingungen, 5 Minuten hat berichtet. Erst kürzlich gingen in mehreren Städten tausende Menschen auf die Straße, darunter auch in Graz. Auf dem Hauptplatz demonstrierten zahlreiche Studierende und Universitätsangehörige gegen die geplanten Sparmaßnahmen.

Graz zählt zu den wichtigsten Hochschulstandorten

Mit über 60.000 Studierenden und rund 12.000 Beschäftigten an Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen gehört Graz zu den bedeutendsten Bildungs- und Forschungsstandorten Österreichs, melden sich jetzt die Grazer Grünen zu Wort. Die Hochschulen prägen nicht nur das Stadtbild, sondern gelten auch als wichtiger Wirtschaftsfaktor. Zahlreiche Unternehmen arbeiten eng mit Forschungseinrichtungen zusammen. Viele Innovationen und Unternehmensgründungen entstehen direkt aus dem Umfeld der Grazer Hochschulen. „Die Hochschulen machen Graz zu einer jungen, innovativen und weltoffenen Stadt. Sie sind nicht nur Forschungs- und Bildungseinrichtungen, sondern tragen maßgeblich zu unserer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung bei. Wer hier spart, gefährdet unsere Zukunft“, betont Gemeinderat Christian Kozina-Voit (GRÜNE).

Besonders stark: Forschungsquote

Besonders stark ist Graz im Bereich Forschung: Mit einer Forschungsquote von 5,3 Prozent liegt die steirische Landeshauptstadt österreichweit an der Spitze und zählt auch im europäischen Vergleich zu den führenden Regionen. „Investitionen in Bildung und Forschung sind Investitionen in die Zukunft. Gerade jetzt brauchen unsere Hochschulen Planungssicherheit statt Sparpakete. Die Bundesregierung ist gefordert, hier die richtigen Prioritäten zu setzen“, so Kozina-Voit.