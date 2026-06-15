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Impressionen vom Stadtteilfest 2025 in Reininghaus
Impressionen vom Stadtteilfest 2025 in Reininghaus
Reininghaus
15/06/2026
3. Juli

Reininghaus 2026: Ein Stadtteil feiert das Miteinander

Am 3. Juli lädt Reininghaus zum großen Fest der Nachbarschaft und des Stadtteils mit Konzerten, Kunst, Workshops, Tanzeinlagen, Audiowalks, Baustellenführungen, Bauernmarkt, zahlreichen Mitmachangeboten und vielem mehr.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)
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Nach dem großen Erfolg im Vorjahr wird Reininghaus auch 2026 wieder zum Treffpunkt für Kultur, Begegnung und Nachbarschaft. Am 3. Juli lädt das Stadtteilfest dazu ein, den jungen Grazer Stadtteil in seiner Vielfalt zu erleben. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Kunst, Workshops, Mitmachangeboten, Baustellenführungen und Einblicken in die weitere Entwicklung von Reininghaus.

Kostenlos für alle

Zu den Highlights zählen ein Flashmob des Kinderchors Superar, die Kunstinstallation „GINA LIEBT!“, ein interaktiver Audiowalk des TaO!, Floh- und Bauernmarkt sowie zahlreiche Bewegungs- und Mitmachangebote für alle Generationen. Auch die Baustellen in mehreren Quartieren öffnen ihre Türen und geben Einblicke in aktuelle Projekte. Den Abschluss bildet ab 17.30 Uhr ein Konzertabend auf der Parkbühne mit Magogo, der Young Austrian Band und Toni Talwärts. Das Stadtteilfest ist kostenlos für alle. 

Programm & Fragen

Das Programm wird laufend aktualisiert: https://reininghausgründe.at/stadtteilfest-2026/

Fragen zum Kochklub bitte gerne an kochklub@stadtteil-reininghaus.at richten.

Impressionen vom Stadtteilfest 2025 in Reininghaus
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