Im Grazer Frühverkehr: Polizei verunfallt im Einsatz

Auf der Kärntner Straße ist es Montagfrüh, am 15. Juni 2026, zu einem Unfall mit einem Polizeiauto gekommen. Dieses ist in eine Ampelanlage gekracht, zwei Personen wurden verletzt.

Gegen 7.20 Uhr war das Polizeiauto gerade auf der Kärntner Straße mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs. Eine 42-jährige Autofahrerin wollte an der Kreuzung Steinfeldgasse wegen einer roten Ampel stehenbleiben, bemerkte das Polizeiauto und lenkte nach rechts, um Platz zu machen.

Lenker und Beifahrer in Polizeiauto verletzt

Der Lenker des Polizeiautos musste daraufhin ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Das Einsatzfahrzeug kam von der Straße ab und krachte in einen Ampelmast, einen Ampelschaltkasten sowie die Mauer des dortigen Gebäudes. Der Lenker wurde leicht, sein Beifahrer unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden ins UKH Graz eingeliefert.