Hohe Nachfrage sorgt für Rückstaus am Cargo Terminal Graz

Am Cargo Terminal Graz in Werndorf kommt es derzeit zeitweise zu Rückstaus. Grund ist die stark gestiegene Nachfrage im kombinierten Güterverkehr über Schiene und Straße.

Der Cargo Terminal Graz (CTG) wird immer stärker zu einem zentralen Knotenpunkt im europäischen Güterverkehr. Seit Oktober 2024 ist das erweiterte Terminal B in Betrieb. Damit sollen mehr Güter auf die Schiene verlagert werden. Doch die Nachfrage liegt inzwischen deutlich über den damaligen Prognosen. Das Transportvolumen erreicht bereits jetzt Mengen, die erst in mehreren Jahren erwartet wurden.

Schiffe bringen Spitzen

Besonders seit dem letzten Quartal des Vorjahres ist die Nachfrage nach Containertransporten über die südlichen Häfen und die Schiene sprunghaft gestiegen. Wenn Schiffe eintreffen oder Ankünfte kurzfristig geändert werden, stehen große Warenmengen auf einmal bereit. Diese Container kommen dann oft per Lkw zum Inlandterminal nach Graz. An ein bis zwei Tagen pro Woche entspricht diese zusätzliche Straßenanlieferung dem Volumen von bis zu vier Ganzzügen pro Tag. Ein Ganzzug mit rund 600 Metern Länge umfasst bis zu 48 40-Fuß-Container.

©Foto Pachernegg Mehr Container über die Südhäfen und die Schiene bringen den Cargo Terminal Graz an Spitzentagen stark unter Druck.

Lkw werden dosiert

Diese großen Mengen müssen in kurzer Zeit abgefertigt werden. Dadurch kommt es temporär zu massiven Rückstaus im Zufahrtsbereich. Der Cargo Terminal Graz ist aber für kombinierten Verkehr ausgelegt, also für die Verbindung von Schiene und Straße, nicht für großvolumige Straße-Straße-Umschläge. Damit der laufende Betrieb und die pünktliche Zugabfertigung gesichert bleiben, wird die Lkw-Annahme zeitweise dosiert oder kurzfristig unterbrochen.

Abläufe werden besser

Die Steiermärkischen Landesbahnen (StB) arbeiten als Terminalbetreiber bereits an Verbesserungen. Geplant sind unter anderem mehr digitale Abläufe bei Anlieferung und Abholung, ein digitales Check-in-System für Lkw und neue Schnittstellen zu Operateuren, Reedereien und Speditionen. Auch Containerbewegungen, Lagerflächen und Umschlagsprozesse sollen besser geplant werden. Ziel ist, die vorhandenen Kapazitäten effizienter zu nutzen und Anlieferungen besser über die Woche zu verteilen.

„Aktuelle Entwicklung bestätigt die hohe Bedeutung des Standorts“

Am Standort arbeiten mehrere Partner zusammen: Die Cargo-Center-Graz Betriebsgesellschaft (CCG) ist Logistikdienstleister und Mitbesitzer, die Güterterminal Werndorf Projekt GmbH (GWP) ist für Infrastruktur und Ausbau zuständig, die StB für den operativen Betrieb. Langfristig braucht es laut den Beteiligten zusätzliche Kapazitäten am Terminal und bei der übergeordneten Schieneninfrastruktur. „Unser Ziel ist es, den kombinierten Verkehr weiter zu stärken und möglichst viele Güter auf die Schiene zu verlagern. Die aktuelle Entwicklung bestätigt die hohe Bedeutung des Standorts und zeigt gleichzeitig, dass zusätzliche Infrastrukturkapazitäten künftig notwendig sein werden“, sagt Ronald Kiss, Direktor der StB.

„Die bestehenden Herausforderungen werden aktiv bearbeitet“

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) betont: „Der Betrieb am Cargo Terminal Graz läuft weiterhin stabil. Die bestehenden Herausforderungen werden aktiv bearbeitet, um auch künftig eine verlässliche und leistungsfähige Logistikdrehscheibe für die Steiermark und Österreich sicherzustellen. Ziel bleibt es, die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Transportlösungen auf der Schiene langfristig bewältigen zu können.“ Reinhard Hinrichs und Heimo Kniechtl von der GWP bestätigen: „Der Ausbau zur Erweiterung des Cargo Terminal Graz hinsichtlich Straßen-, Vorstau- und Umschlagsinfrastruktur ist voll im Gange“. Auch Robert Brugger von der CCG sagt: „Der Cargo Terminal Graz ist ein wesentlicher Knotenpunkt für den Güterverkehr. Wir unterstützen den Betreiber bei der Bewältigung der derzeit hohen Auslastung und setzen uns gleichzeitig für die Weiterentwicklung der Infrastruktur ein. Denn nur mit zusätzlichen Kapazitäten kann die steigende Nachfrage langfristig effizient abgewickelt werden“.