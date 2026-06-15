Neue Sportmittelschule in Graz: Hier wird ab 2028 trainiert

Wo heute noch geplant und gebaut wird, soll ab 2028 gelernt, trainiert und geschwitzt werden: Am Areal der Mittelschule Algersdorf in Graz-Eggenberg ist heute der Spatenstich für die neue Sportmittelschule Graz über die Bühne gegangen. Gleich vis-à-vis vom Sportbad Auster und nahe der ASKÖ entsteht ein Standort, an dem Bildung und Bewegung künftig ganz eng zusammenrücken. Kurz gesagt: Mathe, Deutsch und Turnschuhe bekommen hier eine gemeinsame Adresse.

Schule wächst

Dafür wird das bestehende Gebäude der Mittelschule Algersdorf umgebaut und erweitert. Platz geben soll es künftig für 12 Klassen, rund 300 Schüler und 36 Lehrer. In einem Zubau kommen Räume für den Ganztagesschulbetrieb dazu. Auch Fitness-Räume mit Geräten sind geplant. Das Bauvolumen inklusive Einrichtung liegt bei 35,3 Millionen Euro.

Viel Platz für Sport

Sportlich wird es nicht nur im Stundenplan, sondern auch rund um das Gebäude. Geplant sind unter anderem eine 3-fach-Sporthalle im Obergeschoß, ein Streetsoccer-Dach-Court, ein Fußball-Kunstrasenplatz, ein Tennis-Hardcourt, Beachvolleyball, eine Laufbahn, eine Sprunggrube, ein Koordinations-Parcours, ein Funcourt und ein neues Klein-Ballspielfeld. Auch für die Volksschule soll es eine neue Spiellandschaft geben. Da könnte selbst die große Pause ordentlich Muskelkater machen.

Umzug ab 2028

Die Sportmittelschule Graz ist derzeit noch in der Brucknerstraße 49 zu finden. Übersiedeln soll sie im Jänner beziehungsweise September 2028 nach Eggenberg in das neue Schulgebäude. Direktor Michael Habjanic fasste seine Freude kurz und knackig zusammen: „Tolle Aussichten!“. Beim Spatenstich waren auch Vertreter aus Politik, GBG, ABI und Schüler der Sportmittelschule dabei.

Schüler finden’s „cool“

Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) kam in Vertretung von Bürgermeisterin Elke Kahr zum heutigen „Projekt-Anpfiff“. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) sprach von einem Meilenstein für den sportlichen Nachwuchs in Graz. Sportstadtrat Kurt Hohensinner betonte, dass der Ort nicht besser hätte gewählt werden können. Die anwesenden Schüler:innen werden den neuen Standort zwar selbst nicht mehr nutzen können, hatten aber trotzdem eine klare Meinung: „Cool!“

Sport im Alltag

Eine von ihnen ist Lili. Die Elfjährige trägt ein schwarz-pinkes Trikot, geht in die zweite Klasse und ist leidenschaftliche Geräteturnerin. In ihrer Freizeit steht sie aber noch auf einem ganz anderen Untergrund: „In der Schule. Im normalen Leben trainiere ich seit fünf Jahren Eiskunstlaufen“, erzählt sie. Mit ihrem Verein ESC Graz war sie bereits bei einigen Wettbewerben dabei. Für Kinder wie sie entsteht in Eggenberg ein Ort, an dem Schule und Sport künftig nicht nebeneinander herlaufen, sondern gemeinsam Tempo aufnehmen.