Rosé hatte am Freitag, dem 12. Juni 2026, seinen großen Auftritt in Graz. Das Internationale Roséweinfestival Steiermark fand heuer erstmals im Circle Thalia statt. Damit zog die Veranstaltung in ein urbanes Ambiente ein – weg vom klassischen Weinfest-Gefühl, hin zu einem zeitgemäßen Rahmen mitten in der Stadt. Im Mittelpunkt standen Roséweine in vielen Spielarten. Besonders der Schilcher wurde als steirische Spezialität hervorgehoben. Die Wein Steiermark setzte mit dem Festival erneut ein klares Zeichen: Rosé ist längst mehr als ein netter Begleiter für heiße Tage.

Mehr als Sommer

Was früher oft als leichter Sommerwein gesehen wurde, hat sich international zu einer eigenen Weinkategorie entwickelt. Genau das zeigte das Festival in Graz recht deutlich. Die Besucher konnten verkosten, vergleichen und sich durch unterschiedliche Stile kosten. Von klassischen Roséweinen bis hin zu prickelnden Varianten war einiges dabei. So wurde schnell klar: Pink im Glas kann frisch, fein, spannend und überraschend vielseitig sein. Der Hype in Pink ist also keineswegs vorbei – er scheint eher gerade richtig Fahrt aufzunehmen.

©David Krenn | Im Circle Thalia Graz drehte sich alles um Rosé, Schilcher und prickelnde Varianten.

Steiermark glänzt

Eine besondere Rolle spielte der Schilcher. Er stammt aus der autochthonen Rebsorte Blauer Wildbacher und zählt zu den eigenständigsten Rosé-Stilen Europas. Damit prägt er das Profil der Steiermark schon seit Jahrzehnten weit über Österreich hinaus. Beim Festival präsentierten steirische Winzerinnen und Winzer ihre Weine persönlich. Dazu kamen Gastweingüter aus dem Burgenland und Italien. Ergänzt wurde das Angebot durch Weinbars mit internationalen Roséweinen sowie den Siegerweinen der großen VINARIA Roséweinverkostung.

Verkosten und reden

Unter den Gästen waren Fachbesucher aus Gastronomie, Handel und Medien. Aber auch viele Weinliebhaber nutzten die Gelegenheit, neue Weine zu entdecken und direkt mit den Betrieben ins Gespräch zu kommen. Genau diese Mischung machte den Reiz des Festivals aus. Das neue Konzept sollte nicht nur das klassische Weinpublikum ansprechen. Auch neue und jüngere Zielgruppen sollten für Wein begeistert werden. Im Circle Thalia gelang das mit einem Rahmen, der weniger steif wirkte und Rosé genau dort zeigte, wo er offenbar gut hinpasst: mitten im Leben.