Grazer Migrant:innenbeirat holte sich Ideen zur Integration in Luxemburg

Der Grazer Migrant:innenbeirat war bei einer Erasmus+-Studienreise in Luxemburg dabei. Im Mittelpunkt standen Integration, Mitbestimmung und das Zusammenleben in Städten.

Der Grazer Migrant:innenbeirat war von 19. bis 21. Mai 2026 bei einer Erasmus+-Studienreise in Luxemburg dabei.

Der Grazer Migrant:innenbeirat war von 19. bis 21. Mai 2026 bei einer Erasmus+-Studienreise in Luxemburg dabei.

Wie kann Integration vor Ort besser gelingen? Genau darum ging es bei der Studienreise „Pathways to Inclusion: Practices in Asylum, Migration, and Integration“ in Luxemburg. Von 19. bis 21. Mai 2026 nahmen daran auch die Grazer Beirätinnen Sara Crockett und Marija Đokić Petrović teil. Sie waren gemeinsam mit EMV-LII-Partner:innen aus Deutschland, Griechenland, Kroatien, Italien und Slowenien vor Ort.

Viele Stimmen

Die Reise brachte Menschen aus Kommunalpolitik, Wissenschaft, NGOs, migrantischen Communities und der Zivilgesellschaft zusammen. Ziel war es, Wissen auszutauschen und gute Beispiele kennenzulernen. Besprochen wurden unter anderem Integration, demokratische Teilhabe und interkulturelles Zusammenleben. Damit ging es um Fragen, die auch in Graz eine wichtige Rolle spielen.

©EMV-LII Partners Bei der Reise tauschten sich Vertreter:innen aus mehreren Ländern über Integration, Mitbestimmung und gutes Zusammenleben aus.

Einblicke vor Ort

Auf dem Programm standen mehrere Besuche, Diskussionen und Vernetzungstreffen. Der Bürgermeister von Schifflange stellte als Vertreter des kommunalen Ausschusses „Vivre Ensemble“ den „Citizen Pact“ und die Initiative „Living Together“ vor. Außerdem besuchten die Teilnehmenden das Centre de Documentation sur les Migrations Humaines in Düdelingen, das Zentrum fir Selbstbestëmmt Liewen, das Nationale Amt für Aufnahme und das Europe Experience Museum des Europäischen Parlaments.

Graz vorgestellt

Auch die Universität Luxemburg war Teil des Programms. Dort fand eine Roundtable-Diskussion statt. Sara Crockett präsentierte dabei die Arbeit des Grazer Migrant:innenbeirats im Zusammenhang mit politischer und demokratischer Teilhabe von Migrant:innen. So wurde auch gezeigt, wie sich der Beirat in Graz für mehr Mitsprache einsetzt.

Projekt mit Partnern

Die Studienreise fand im Rahmen des Erasmus+- und EU-Projekts EMV-LII statt. EMV-LII steht für „Empowering Migrant Voices for local integration and inclusion“. Der Migrant:innenbeirat Graz führt das Projekt gemeinsam mit Partner:innen in Italien, Griechenland, Österreich, Slowenien, Deutschland, Luxemburg und Kroatien durch. Finanziert wird es aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union, kofinanziert von der Stadt Graz beziehungsweise dem Integrationsreferat.