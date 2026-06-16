Grazer FPÖ-Finanzaffäre: Ermittlungen laufen auch nach fünf Jahren

Fünf Jahre nach Bekanntwerden des FPÖ-Finanzskandals in Graz laufen die Ermittlungen weiterhin auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt spricht von aufwendiger Kleinarbeit und sieht das Verfahren keineswegs am Ende.

Der Finanzskandal rund um die Grazer FPÖ beschäftigt Justiz und Gerichte bereits seit fünf Jahren, 5 Minuten berichtet seit jeher. Ein Abschluss der Ermittlungen ist derzeit nicht absehbar. Wie die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigt, wird im Hauptverfahren weiterhin gegen mehrere Personen ermittelt. Im Raum steht der Verdacht, dass Parteivermögen in Höhe von mehreren hunderttausend Euro zweckwidrig verwendet worden sein könnte.

Mehrere ehemalige Funktionäre im Fokus

Laut Staatsanwaltschaft richten sich die Ermittlungen insbesondere gegen Armin Sippel, Mario Eustacchio und Matthias Eder. Ihnen wird vorgeworfen, Vermögen der Partei beziehungsweise des Gemeinderatsklubs zwischen 2014 und 2021 zweckwidrig verwendet zu haben. Auch gegen FPÖ-Landesparteiobmann und steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek wird ermittelt. Dabei geht es um den Verdacht einer möglichen Beitragstäterschaft durch Unterlassen. Die Ermittler prüfen, ob die Landespartei von möglichen Vorgängen innerhalb der Grazer FPÖ Kenntnis gehabt haben könnte, ohne dagegen einzuschreiten. Für alle Betroffenen gilt die Unschuldsvermutung.

Vernichtete Belege erschweren die Aufarbeitung

Besonders herausfordernd gestaltet sich laut Staatsanwaltschaft die Beweislage. Demnach seien zahlreiche Belege vernichtet worden. Zudem sei die Buchhaltung von Stadtpartei und Gemeinderatsklub teilweise unvollständig, irreführend oder fehlerhaft geführt worden. Deshalb müsse jeder einzelne Vorgang mit Unterstützung von Sachverständigen rekonstruiert werden. Dabei werden auch mögliche Geldflüsse in den privaten Bereich ehemaliger und aktiver Funktionäre überprüft.

Parallel weiterer Prozess

Parallel zu den laufenden Ermittlungen gab es zuletzt auch eine gerichtliche Niederlage für die FPÖ Steiermark. Das Oberlandesgericht bestätigte ein Urteil zugunsten des Korruptionsfreien Gemeinderatsklubs (KFG). Dabei ging es um offene Kosten für Bezirkszeitungen und weitere Ausgaben. Die FPÖ Steiermark muss dem KFG laut Urteil rund 20.000 Euro bezahlen. Das Gericht wies zudem die Argumentation zurück, der KFG sei nicht als rechtlicher Nachfolger des früheren FPÖ-Gemeinderatsklubs anzusehen. Die Entscheidung könnte auch für weitere Verfahren rund um den FPÖ-Finanzskandal Bedeutung haben.

Ende der Ermittlungen nicht absehbar

Die Staatsanwaltschaft betont, dass die Ermittlungen niemals ins Stocken geraten seien. Aufgrund der komplexen Aktenlage und der Vielzahl an zu prüfenden Sachverhalten könne derzeit jedoch niemand seriös abschätzen, wann das Verfahren abgeschlossen sein wird. Für die Ermittler bleibt die Aufarbeitung des Grazer FPÖ-Finanzskandals weiterhin eine der aufwendigsten politischen Causen der vergangenen Jahre.