„Ein Stück Geschichte zerstört“: Schock im Grazer Traditionslokal Häuserl im Wald

Große Bestürzung beim Häuserl im Wald in Graz: Unbekannte haben in der Nacht einen historischen Steintisch vor dem beliebten Ausflugslokal zerstört. Die Betreiber sprechen von einem schmerzhaften Verlust und bitten um Hinweise.

Traurige Nachrichten vom Grazer Traditionslokal Häuserl im Wald: In der Nacht auf Montag wurde ein alter Steintisch vor dem beliebten Ausflugsziel mutwillig beschädigt und zerstört. Die Betreiber zeigen sich erschüttert und sprechen von einem Stück Geschichte, das vielen Menschen ans Herz gewachsen war. Der Steintisch war für viele Gäste weit mehr als nur ein Möbelstück. Über Jahre hinweg diente er als Treffpunkt für Spaziergänger, Familien und Stammgäste. Zahlreiche Erinnerungen seien mit diesem besonderen Platz verbunden, heißt es vom Häuserl im Wald. Umso größer ist nun die Enttäuschung über die mutwillige Zerstörung. Der Tisch wurde offenbar absichtlich zerbrochen und beschädigt zurückgelassen.

Betreiber zeigen sich sehr betroffen

In einem Beitrag auf Social Media machten die Verantwortlichen ihrem Ärger und ihrer Trauer Luft. Es sei traurig mitanzusehen, wie fremdes Eigentum ohne ersichtlichen Grund beschädigt werde. Besonders schmerzlich sei der Verlust, weil es sich um ein Stück mit Geschichte gehandelt habe. Der Vorfall dürfte sich in den Nachtstunden ereignet haben. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Verantwortlichen geben kann, wird gebeten, sich beim Häuserl im Wald zu melden.