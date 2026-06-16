Einbruch in Restaurant in der Grazer Keplerstraße: Täter auf frischer Tat ertappt

Ein Restaurantbesitzer in der Grazer Keplerstraße bemerkte in der Nacht auf Dienstag einen mutmaßlichen Einbrecher in seinem Lokal und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den Verdächtigen noch im Gebäude an.

In einem Restaurant in der Keplerstraße konnte ein mutmaßlicher Täter noch am Tatort von der Polizei festgenommen werden.

In einem Restaurant in der Keplerstraße konnte ein mutmaßlicher Täter noch am Tatort von der Polizei festgenommen werden.

In einem Restaurant in der Keplerstraße konnte ein mutmaßlicher Täter noch am Tatort von der Polizei festgenommen werden. Der 29-Jährige soll sich bereits im Lokal aufgehalten haben, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Restaurantbesitzer alarmierte die Polizei

Gegen 00.30 Uhr verständigte der 43-jährige Betreiber des Restaurants die Polizei. Er gab an, dass sich eine unbekannte Person in seinem Lokal befinde. Zudem sei die Eingangstüre beschädigt worden. Die alarmierten Beamten rückten umgehend aus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Bei der Kontrolle des Gebäudes trafen die Polizisten auf einen Mann, der als Tatverdächtiger identifiziert werden konnte. Nach ersten Ermittlungen soll der 29-Jährige über eine aufgebrochene Nebeneingangstüre in das Restaurant gelangt sein. Im Inneren soll er anschließend die Registrierkasse gewaltsam geöffnet haben. Im Zuge der Amtshandlung konnten Bargeldbestände sichergestellt werden. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen.