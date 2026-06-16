Nach Umbau: Martin Auer eröffnet beliebte Grazer Filiale neu

Nach mehreren Wochen Umbau ist die Martin-Auer-Filiale im Grazerhof wieder geöffnet. Der beliebte Standort in der Grazer City präsentiert sich mit neuem Design und gewohntem Angebot aus Backstube und Rösterei.

Für viele Grazer gehört ein Besuch bei Martin Auer zum Alltag. Umso größer dürfte die Freude über die Wiedereröffnung der Filiale im Grazerhof in der Stubengasse 10 sein.

Für viele Grazer gehört ein Besuch bei Martin Auer zum Alltag. Umso größer dürfte die Freude über die Wiedereröffnung der Filiale im Grazerhof in der Stubengasse 10 sein.

Für viele Grazer gehört ein Besuch bei Martin Auer zum Alltag. Umso größer dürfte die Freude über die Wiedereröffnung der Filiale im Grazerhof in der Stubengasse 10 sein. Nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten hat der Standort in der Stubenberggasse wieder seine Türen geöffnet und präsentiert sich in völlig neuem Erscheinungsbild.

©MARTIN AUER/Kyra Lee Buck Auch der beliebte Gastgarten erstrahlt in neuem Glanz.

Historisches Gebäude als Inspiration

Die Filiale befindet sich in einer Biedermeier-Villa an der Ecke Schmiedgasse und Stubenberggasse. Genau diese besondere Architektur war Ausgangspunkt für die Neugestaltung. Im Mittelpunkt des neuen Konzepts steht das Naturmaterial Stein. Es soll Beständigkeit vermitteln und gleichzeitig eine warme, einladende Atmosphäre schaffen. Trotz der Modernisierung bleibt die Filiale klar als Martin-Auer-Standort erkennbar. „Je nach Standort und Bausubstanz versuchen wir immer, uns von den Gegebenheiten vor Ort inspirieren zu lassen und die Filialen individuell zu gestalten“, erklärt Unternehmensgründer Martin Auer.

©MARTIN AUER/Kyra Lee Buck Im Mittelpunkt des neuen Konzepts steht das Naturmaterial Stein.

Betrieb lief trotz Umbau weiter

Während der Bauarbeiten mussten Stammgäste nicht auf ihr gewohntes Sortiment verzichten. Über einen eigens eingerichteten Kiosk wurde die Versorgung mit Brot, Gebäck und Kaffee aufrechterhalten. Nun steht den Kunden wieder die gesamte Filiale zur Verfügung. Neben Bio-Brot und Gebäck gibt es Kaffee aus der hauseigenen Rösterei sowie ein umfangreiches Snack-Angebot. Das Unternehmen betreibt aktuell 46 Filialen. Der Schwerpunkt liegt in Graz und Umgebung, weitere Standorte gibt es unter anderem in Gleisdorf, Leibnitz, Lieboch, Wien und Kärnten. Im Atelier am Grazer St.-Peter-Gürtel befinden sich die Backstube, die Getreidemühle und die eigene Kaffeerösterei. Rund 800 Mitarbeiter sorgen dafür, dass täglich frische Produkte in die Filialen gelangen.