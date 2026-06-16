Trotz Umfrage-Hoch: Warum der KPÖ-Wahlsieg in Graz nicht fix ist

Die KPÖ gilt laut aktuellen Umfragen als klare Favoritin für die Graz-Wahl am 28. Juni. Doch ein Spitzenplatz in den Erhebungen bedeutet nicht automatisch den größtmöglichen Erfolg im Gemeinderat. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Knapp zwei Wochen vor der Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni liegt die KPÖ laut einer aktuellen Umfrage der Kleinen Zeitung deutlich vor der Konkurrenz. 32 Prozent der Befragten würden derzeit Bürgermeisterin Elke Kahr und ihrer Partei ihre Stimme geben. Doch trotz des Vorsprungs ist keineswegs sicher, wie stark die KPÖ am Ende tatsächlich im Gemeinderat vertreten sein wird. Denn zwischen Umfragewerten und Mandatsverteilung liegen einige entscheidende Faktoren.

©KPÖ Graz Trotz des Vorsprungs ist keineswegs sicher, wie stark die KPÖ am Ende tatsächlich im Gemeinderat vertreten sein wird.

Nicht die Umfrage zählt, sondern der Wahltag

Umfragen zeigen lediglich eine Momentaufnahme. Entscheidend ist, wer am Wahltag tatsächlich zur Urne geht. Bereits bei der letzten Gemeinderatswahl lag die Wahlbeteiligung in Graz bei nur rund 53 Prozent. Das bedeutet: Fast jeder zweite Wahlberechtigte blieb damals zu Hause. Politikexperten weisen deshalb regelmäßig darauf hin, dass Parteien nicht nur Zustimmung brauchen, sondern ihre Anhänger auch mobilisieren müssen. Selbst ein klarer Vorsprung in Umfragen kann schrumpfen, wenn Unterstützer am Wahltag nicht wählen gehen. Hinzu kommt, dass Wahlumfragen keine Wahlergebnisse sind. Sie zeigen die Stimmung zum Zeitpunkt der Befragung, nicht aber das tatsächliche Abstimmungsverhalten am Wahltag.

2021 wurde ÖVP der Wahlsieg vorhergesagt

Interessant dabei: Jener Meinungsforscher Peter Hajek, dessen aktuelle Umfrage die KPÖ klar vor der ÖVP sieht, sorgte vor der Gemeinderatswahl 2021 mit einer ganz anderen Prognose für Schlagzeilen. Damals lag die ÖVP in einer Umfrage drei Wochen vor der Wahl noch deutlich vor der KPÖ. Am Wahltag kam es bekanntlich anders: Die KPÖ wurde stärkste Kraft und stellte mit Elke Kahr die Bürgermeisterin.

Das Wahlsystem spielt eine wichtige Rolle

Hinzu kommt das Wahlsystem. Die Sitze im Grazer Gemeinderat werden nach dem sogenannten D’Hondt-Verfahren vergeben. Dabei werden die Stimmenzahlen der Parteien durch verschiedene Zahlen geteilt. Anschließend werden die höchsten Ergebnisse gereiht und die Mandate entsprechend verteilt. Das Verfahren hat eine Besonderheit: Es bevorzugt größere Parteien leicht gegenüber kleineren Listen. Gleichzeitig können schon wenige Stimmen darüber entscheiden, ob eine Partei einen zusätzlichen Sitz erhält oder nicht. Deshalb lässt sich aus einem Umfragewert nicht direkt ableiten, wie viele Mandate eine Partei später tatsächlich erhält.

Wenige Prozentpunkte können viel verändern

Gerade bei knappen Ergebnissen können kleine Verschiebungen große Auswirkungen haben. Verliert eine Partei kurz vor der Wahl noch einige Stimmen oder legt eine andere leicht zu, kann sich die Mandatsverteilung spürbar verändern. Auch kleinere Parteien spielen dabei eine wichtige Rolle. Je nachdem, wie viele Listen den Einzug in den Gemeinderat schaffen, verändert sich die Verteilung der Sitze zwischen den größeren Parteien. Ein weiterer Faktor ist die Psychologie der Wahl. Meinungsforscher weisen darauf hin, dass eine klare Favoritenrolle auch Nachteile haben kann. Wenn Wähler den Eindruck gewinnen, der Wahlsieg sei ohnehin sicher, steigt mitunter die Gefahr, dass manche Unterstützer am Wahltag zu Hause bleiben. Gleichzeitig können Anhänger anderer Parteien besonders motiviert werden, ihre Stimme abzugeben.

Neu 2026: Viele Stimmen werden bereits vor dem Wahltag abgegeben

Anders als bei der letzten Gemeinderatswahl gibt es diesmal noch einen weiteren Faktor. Wer eine Wahlkarte beantragt hat, kann seine Stimme bereits jetzt in den Grazer Amtshäusern und Servicestellen abgeben. Dafür genügt ein gültiger Lichtbildausweis. Nach Informationen aus dem Umfeld der Wahlorganisation wird dieses Angebot bereits intensiv genutzt. Allein in der Servicestelle am Riesplatz sollen teilweise bis zu 150 Personen pro Tag ihre Stimme abgeben. Das bedeutet: Ein Teil der Stimmen wird bereits lange vor dem eigentlichen Wahltag am 28. Juni abgegeben. Ereignisse, Debatten oder Wahlkampfhöhepunkte in den letzten Tagen vor der Wahl könnten daher auf diese bereits abgegebenen Stimmen keinen Einfluss mehr haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.06.2026 um 11:36 Uhr aktualisiert