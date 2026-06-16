Kehrtwende vor Graz-Wahl? NEOS öffnen Tür für Zusammenarbeit mit KPÖ
Noch vor wenigen Wochen schlossen die Grazer NEOS eine Zusammenarbeit mit der KPÖ kategorisch aus. Nun öffnen sich die Pinken erstmals für eine projektbezogene Kooperation mit BRGM Elke Kahr, allerdings unter Bedingungen.
Knapp zwei Wochen vor der Grazer Gemeinderatswahl sorgt eine neue Positionierung der NEOS für politische Diskussionen. Nachdem Spitzenkandidat Philipp Pointner eine Zusammenarbeit mit der KPÖ noch vor kurzem klar ausgeschlossen hatte, zeigen sich die Pinken nun offen für Gespräche mit Bürgermeisterin Elke Kahr. Eine Koalition bleibt zwar weiterhin ausgeschlossen. Für eine projektbezogene Zusammenarbeit mit der KPÖ soll es künftig aber Spielraum geben.
Vor wenigen Wochen noch klare Absage
Im Exklusiv-Interview mit 5 Minuten hatte NEOS-Spitzenkandidat Philipp Pointner noch eine deutliche rote Linie gezogen. „Eine Koalition mit Kommunisten oder FPÖ, die sich in ihrer Haltung zu Putin und der Ablehnung Europas treffen, werden wir nicht eingehen.“ Damals betonte Pointner, dass die NEOS zwar bei Sachthemen gesprächsbereit seien, eine politische Zusammenarbeit mit KPÖ oder FPÖ jedoch nicht infrage komme, hier nachzulesen: NEOS-Spitzenkandidat Pointner: „Keine Koalition mit FPÖ oder KPÖ“.
Nun sollen Gespräche möglich sein
Am Dienstag präsentierten die NEOS dann eine neue Linie. Nach einer Sitzung des Landesteams erklärten Landessprecher Niko Swatek und Spitzenkandidat Philipp Pointner, dass erstmals auch Gespräche mit der KPÖ möglich seien. Hintergrund seien die politischen Mehrheitsverhältnisse, die sich laut aktuellen Umfragen nach der Wahl ergeben könnten. Eine klassische Zweierkoalition erscheint derzeit zunehmend unwahrscheinlich. Die NEOS positionieren sich daher als möglicher Mehrheitsbeschaffer beziehungsweise als „Zünglein an der Waage“. Von einer Koalition wollen die NEOS dennoch nichts wissen. Stattdessen sprechen Swatek und Pointner von einer möglichen „Projektpartnerschaft“.
Diese sei an klare Bedingungen geknüpft. Dazu zählen unter anderem:
- eine Fixplatzgarantie in der Kinderbetreuung
- keine Kürzungen im Bildungsbereich
- ein Schuldenstopp
- mehr Transparenz und Kontrolle
- weniger Bürokratie
- ein klares Bekenntnis zu Europa
Wahlkampf geht in die entscheidende Phase
Die neue Position dürfte den Wahlkampf in Graz zusätzlich beleben. Denn sollte die KPÖ tatsächlich stärkste Kraft bleiben, könnten die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat kompliziert werden. Während die NEOS eine Koalition mit KPÖ und FPÖ weiterhin ausschließen, öffnen sie nun erstmals die Tür für eine projektbezogene Zusammenarbeit mit Elke Kahr. Ob daraus nach dem 28. Juni tatsächlich politische Mehrheiten entstehen, werden letztlich die Wähler entscheiden.