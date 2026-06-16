Kehrtwende vor Graz-Wahl? NEOS öffnen Tür für Zusammenarbeit mit KPÖ

Noch vor wenigen Wochen schlossen die Grazer NEOS eine Zusammenarbeit mit der KPÖ kategorisch aus. Nun öffnen sich die Pinken erstmals für eine projektbezogene Kooperation mit BRGM Elke Kahr, allerdings unter Bedingungen.

Nach einer Sitzung des Landesteams erklärten Landessprecher Niko Swatek und Spitzenkandidat Philipp Pointner, dass erstmals auch Gespräche mit der KPÖ möglich seien.

Nach einer Sitzung des Landesteams erklärten Landessprecher Niko Swatek und Spitzenkandidat Philipp Pointner, dass erstmals auch Gespräche mit der KPÖ möglich seien.

Knapp zwei Wochen vor der Grazer Gemeinderatswahl sorgt eine neue Positionierung der NEOS für politische Diskussionen. Nachdem Spitzenkandidat Philipp Pointner eine Zusammenarbeit mit der KPÖ noch vor kurzem klar ausgeschlossen hatte, zeigen sich die Pinken nun offen für Gespräche mit Bürgermeisterin Elke Kahr. Eine Koalition bleibt zwar weiterhin ausgeschlossen. Für eine projektbezogene Zusammenarbeit mit der KPÖ soll es künftig aber Spielraum geben.

Vor wenigen Wochen noch klare Absage

Im Exklusiv-Interview mit 5 Minuten hatte NEOS-Spitzenkandidat Philipp Pointner noch eine deutliche rote Linie gezogen. „Eine Koalition mit Kommunisten oder FPÖ, die sich in ihrer Haltung zu Putin und der Ablehnung Europas treffen, werden wir nicht eingehen.“ Damals betonte Pointner, dass die NEOS zwar bei Sachthemen gesprächsbereit seien, eine politische Zusammenarbeit mit KPÖ oder FPÖ jedoch nicht infrage komme, hier nachzulesen: NEOS-Spitzenkandidat Pointner: „Keine Koalition mit FPÖ oder KPÖ“.

Nun sollen Gespräche möglich sein

Am Dienstag präsentierten die NEOS dann eine neue Linie. Nach einer Sitzung des Landesteams erklärten Landessprecher Niko Swatek und Spitzenkandidat Philipp Pointner, dass erstmals auch Gespräche mit der KPÖ möglich seien. Hintergrund seien die politischen Mehrheitsverhältnisse, die sich laut aktuellen Umfragen nach der Wahl ergeben könnten. Eine klassische Zweierkoalition erscheint derzeit zunehmend unwahrscheinlich. Die NEOS positionieren sich daher als möglicher Mehrheitsbeschaffer beziehungsweise als „Zünglein an der Waage“. Von einer Koalition wollen die NEOS dennoch nichts wissen. Stattdessen sprechen Swatek und Pointner von einer möglichen „Projektpartnerschaft“.

Diese sei an klare Bedingungen geknüpft. Dazu zählen unter anderem: eine Fixplatzgarantie in der Kinderbetreuung

keine Kürzungen im Bildungsbereich

ein Schuldenstopp

mehr Transparenz und Kontrolle

weniger Bürokratie

ein klares Bekenntnis zu Europa

Wahlkampf geht in die entscheidende Phase

Die neue Position dürfte den Wahlkampf in Graz zusätzlich beleben. Denn sollte die KPÖ tatsächlich stärkste Kraft bleiben, könnten die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat kompliziert werden. Während die NEOS eine Koalition mit KPÖ und FPÖ weiterhin ausschließen, öffnen sie nun erstmals die Tür für eine projektbezogene Zusammenarbeit mit Elke Kahr. Ob daraus nach dem 28. Juni tatsächlich politische Mehrheiten entstehen, werden letztlich die Wähler entscheiden.