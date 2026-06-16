Gratis durch die Innenstadt? Neues E-Shuttle für Graz geplant

Wer in der Grazer Innenstadt unterwegs ist, könnte künftig kostenlos ans Ziel gebracht werden. Ein neues E-Shuttle nach dem Vorbild von Maribor und Ljubljana soll vor allem älteren Menschen helfen.

Ein neues E-Shuttle nach dem Vorbild von Maribor und Ljubljana soll vor allem älteren Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität in der Grazer Innenstadt helfen.

Ein neues E-Shuttle nach dem Vorbild von Maribor und Ljubljana soll vor allem älteren Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität in der Grazer Innenstadt helfen.

Der Weg von der Straßenbahn zur Arztpraxis, schwere Einkaufstaschen nach einem Stadtbummel oder eingeschränkte Mobilität im Alltag: Für viele Menschen können bereits wenige hundert Meter zur Herausforderung werden. Genau hier könnte künftig ein neues Angebot in Graz ansetzen. Die Grünen bringen die Idee eines kostenlosen Elektro-Shuttles für die Innenstadt ins Spiel. Das Projekt soll eine Lücke im bestehenden Mobilitätsangebot schließen.

Vorbild kommt aus Slowenien

Als Vorbilder dienen bereits bestehende Modelle in den slowenischen Städten Maribor und Ljubljana. Dort sind kleine Elektrofahrzeuge unterwegs, die Fahrgäste kostenlos durch die Innenstädte bringen. Besonders praktisch: Es gibt keine klassischen Haltestellen. Wer das Fahrzeug benötigt, kann es telefonisch anfordern oder direkt anhalten, wenn es vorbeifährt. Die Route richtet sich flexibel nach den Bedürfnissen der Fahrgäste. Profitieren könnten vor allem ältere Menschen, Personen mit körperlichen Einschränkungen oder Besucher der Innenstadt. Auch für Touristen oder Kunden mit schweren Einkaufstaschen könnte das Angebot eine komfortable Alternative darstellen. Die Fahrzeuge sind klein, leise und emissionsfrei unterwegs.

Kostenloses Angebot geplant

Sollte das Projekt umgesetzt werden, soll die Nutzung nach aktuellen Überlegungen kostenlos sein. Noch sind allerdings zahlreiche Fragen offen. Unter anderem muss geklärt werden, in welchem Bereich das Shuttle verkehren könnte, wie der Betrieb organisiert wird und welche rechtlichen Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Auch die Finanzierung steht noch nicht fest.