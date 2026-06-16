7,2 Millionen Euro Schulden: Grazer Photovoltaik-Firma ist insolvent

Die Grazer AL Corporate GmbH steht vor dem Aus. Nach Problemen bei einem internationalen EU-Großprojekt wurde nun ein Konkursantrag gestellt. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf mehr als 7,2 Millionen Euro.

Die nächste große Insolvenz erschüttert die steirische Wirtschaft: Die Grazer AL Corporate GmbH hat beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz einen Konkursantrag eingebracht, das teilte jetzt der Alpenländische Kreditorenverband mit. Das Unternehmen war auf die Entwicklung und Umsetzung von Photovoltaik-Projekten im In- und Ausland spezialisiert. Mit der Eröffnung des Konkursverfahrens wird in Kürze gerechnet.

Probleme bei EU-Großprojekt führten in die Krise

Das erst 2021 gegründete Unternehmen hatte sich nach eigenen Angaben an mehreren Großprojekten beteiligt. Besonders folgenschwer dürfte jedoch die Beteiligung am internationalen Projekt „Casa Verde – RePower EU“ gewesen sein. Dabei ging es um Warenlieferungen und Dienstleistungen im Gesamtvolumen von rund 22,4 Millionen Euro. Das Projekt wurde von der Europäischen Union gefördert. Im Zuge der Umsetzung soll es zu erheblichen Problemen mit ausländischen Projektpartnern gekommen sein. Laut Unternehmensangaben führten diese Schwierigkeiten zu massiven finanziellen Belastungen und hohen Liquiditätsabflüssen.

Ermittlungen im In- und Ausland

Bereits im Sommer 2025 wurden laut Geschäftsführung mehrere Sachverhaltsdarstellungen bei Behörden eingebracht. Demnach sollen derzeit Ermittlungen bei verschiedenen Stellen im In- und Ausland laufen. Zu den konkreten Hintergründen wurden bislang keine weiteren Details bekannt. Fest steht jedoch: Die wirtschaftliche Situation verschlechterte sich in den vergangenen Monaten offenbar dramatisch. Die Zahlen zeigen das Ausmaß der Krise. Die Verbindlichkeiten werden mit rund 7,22 Millionen Euro angegeben. Davon entfallen etwa 3,9 Millionen Euro auf Bankverbindlichkeiten. Weitere rund 3,3 Millionen Euro schuldet das Unternehmen Lieferanten. Dem gegenüber stehen Vermögenswerte von lediglich rund 53.000 Euro. Nach aktuellem Stand rechnet das Unternehmen offenbar nicht mehr damit, offene Forderungen aus dem betroffenen EU-Projekt erfolgreich eintreiben zu können.

Unternehmen dürfte liquidiert werden

Eine Fortführung des Betriebs erscheint derzeit nicht realistisch. Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) wird das Unternehmen voraussichtlich liquidiert werden müssen. Im Zuge des Insolvenzverfahrens sollen nun mögliche Ansprüche geprüft und die vorhandenen Vermögenswerte verwertet werden. Für Gläubiger besteht bereits die Möglichkeit, Forderungen anzumelden.