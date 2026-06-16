Gastro-News: Glockenspielkeller am Grazer Mehlplatz bekommt neuen Betreiber

Der Neustart des Grazer Glockenspielkellers ist fix: Die Grossauer-Familie übernimmt das Lokal am Mehlplatz und plant wohl ein neues Konzept mit gehobener steirischer Küche.

Nach monatelangem Leerstand steht die Zukunft des Glockenspielkellers am Grazer Mehlplatz nun fest: Die Grossauer-Familie übernimmt das Lokal am Mehlplatz gemeinsam mit dem Grazer Spitzenkoch Christof Widakovich, wie die Kleine Zeitung am Dienstag berichtet.

Neues Konzept: Grossauer-Familie übernimmt Glockenspielkeller

Künftig soll dort ein neues Konzept mit Schwerpunkt auf hochwertiger steirischer Küche umgesetzt werden. Während Widakovich die gastronomische Ausrichtung verantwortet, übernimmt Isabella Edler die Leitung des Restaurants, heißt es. Die erfahrene Gastronomin leitet bereits seit vielen Jahren das gegenüberliegende Glöckl Bräu. Läuft alles nach Plan, könnte der Glockenspielkeller bereits im Herbst eröffnen und wieder Gäste empfangen.