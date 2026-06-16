Jetzt fix: Brasilianer Anderson (28) wechselt zum GAK 1902

Der GAK 1902 verstärkt sich mit einem erfahrenen Bundesliga-Spieler: Der Brasilianer Anderson wechselt von Blau-Weiß Linz nach Graz und soll die Außenbahn beleben. Der 28-Jährige unterschreibt bis 2028.

Der GAK 1902 verstärkt sich mit einem namhaften Neuzugang für die Außenbahn: Der 28-jährige Brasilianer Anderson wechselt vom FC Blau-Weiß Linz zu den Grazer Athletikern und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.

Erfahrung und Tempo für die Außenbahn: Anderson wechselt zum GAK 1902

Anderson Dos Santos Gomes, so sein voller Name, bringt reichlich Bundesliga-Erfahrung mit nach Graz. Der Rechtsfuß wurde in Brasilien ausgebildet und kam 2019 nach Österreich, wo er sich rasch im Profifußball etablierte. Stationen in der heimischen Bundesliga führten ihn über den SCR Altach und den FC Dornbirn schließlich zur SC Austria Lustenau, mit der er den Aufstieg in die höchste Spielklasse schaffte. Seit 2024 spielte er für Blau-Weiß Linz. Insgesamt kommt der Offensivspieler auf 136 Bundesligaeinsätze mit neun Treffern und 18 Assists. Sportlich gilt Anderson als schneller, zweikampfstarker Spieler mit starkem Offensivdrang und Kopfballqualität. Diese Kombination machte ihn laut Klubführung zum Wunschkandidaten für die Außenbahn. Eine zuletzt erlittene Verletzung hat der Brasilianer inzwischen auskuriert und steigt beim GAK ins Mannschaftstraining ein.

©GAK 1902

„Der GAK ist ein echter Traditionsverein mit großartigen Fans, darauf freue ich mich riesig. Die Rückkehr nach meiner Verletzung hat mich noch hungriger gemacht, ich habe in dieser Zeit hart gearbeitet und will jetzt endlich wieder auf dem Platz stehen. Ich bin topmotiviert, in der Vorbereitung Gas zu geben und dem Team von Beginn an zu helfen“, sagt Anderson selbst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.06.2026 um 17:28 Uhr aktualisiert