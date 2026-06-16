Die Holding Graz Abfallwirtschaft setzt einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger und effizienter Abfalllogistik: Mit der nun fertiggestellten direkten Anbindung an die Grazer Schleppbahn können Abfalltransporte künftig verstärkt von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Dadurch werden nicht nur gesetzliche Anforderungen erfüllt, sondern auch langfristig die Betriebsabläufe optimiert und der Standort in der Sturzgasse nachhaltig gestärkt.

Weniger LKW-Verkehr und mehr Klimaschutz

Mit der Fertigstellung der Anlage wurde die Voraussetzung geschaffen, künftig rund 7.500 Tonnen Abfall pro Jahr direkt per Bahn zu transportieren – mit einer schrittweisen Steigerung der Mengen in den kommenden Jahren. Durch die Verlagerung auf die Schiene werden mehr als 1,5 Millionen Tonnenkilometer auf der Straße eingespart. Das entspricht einer Reduktion von rund 300 LKW-Fahrten pro Jahr.

Moderne Infrastruktur für effiziente Transporte

Für die Umsetzung des Projekts wurde das bestehende Stammgleis der Schleppbahn im Bereich der Abfallwirtschaft nach Osten verlegt und um ein neues Gleis ergänzt. Das bisherige Stammgleis wurde erneuert und wird künftig als Verladegleis der Nebenanschlussbahn genutzt. Beide Gleise wurden als Mattengleise ausgeführt, sodass die Containerverladung mittels Stapler effizient erfolgen kann. Am Standort in der Sturzgasse 8 werden Siedlungsabfälle mechanisch aufbereitet und einer weiteren Verwertung bzw. Entsorgung zugeführt. Bestimmte Output-Ströme der Anlage werden künftig direkt in schienentaugliche Container verladen und über die Schleppbahn weitertransportiert. Die neue Anlage funktioniert wie ein kleiner Verschubbahnhof mit zwei Gleisen. Insgesamt können vier Waggons mit jeweils vier Containern gleichzeitig beladen werden. Anschließend erfolgt der Verschub in Kooperation mit den ÖBB vom Standort Sturzgasse bis zum Grazer Ostbahnhof, von wo aus die Abfälle per Bahn von der ÖBB Rail Cargo Group zu den jeweiligen Zielorten transportiert werden.

Investition in eine zukunftssichere Abfallwirtschaft

Die Bauarbeiten für das Projekt starteten im März 2025 und wurden kürzlich abgeschlossen. Das Investitionsvolumen beträgt rund 5 Millionen Euro. Rund 20 Prozent der Kosten werden durch die SCHIG mbH, eine Förderstelle des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI), gefördert. Seit 2026 schreibt das österreichische Abfallwirtschaftsgesetz vor, dass Abfalltransporte von mehr als 10 Tonnen über eine Distanz von mehr als 100 Kilometern verstärkt per Bahn oder mit schadstoffarmen Verkehrsmitteln durchgeführt werden müssen. Die neue Schleppbahn-Anbindung ermöglicht der Holding Graz Abfallwirtschaft die nachhaltige Umsetzung dieser Anforderungen. Als langjähriger und innovativer Partner unterstützte die ÖBB Rail Cargo Group das Projekt beratend bei der Entwicklung passender Bahnlogistiklösungen – mit dem Ziel, das Verschubkonzept und die bereits im Einsatz befindliche Containerlösung optimal auf die künftigen Anforderungen der Holding Graz auszurichten. Dieses Projekt wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) gefördert und im Rahmen des Programms für die Unterstützung des Ausbaus von Anschlussbahnen sowie von Umschlagsanlagen des Intermodalen Verkehrs durch die Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH (SCHIG mbH) abgewickelt.