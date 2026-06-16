„Highway to Health“: Konferenz in Graz liefert Impulse

Bei der Konferenz „Highway to Health“ in Graz diskutierten Expert aus mehreren Ländern über einen gerechten Zugang zur Gesundheitsversorgung. Im Fokus standen neue Ansätze in Prävention, Versorgung und Gesundheitsförderung.

Im Grazer Volkskundemuseum fand am 11. Juni die internationale Konferenz „Highway to Health“ statt. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie ein Gesundheitssystem gestaltet sein kann, das alle Menschen unabhängig von ihrer Lebenssituation erreicht. Mehr als 150 Teilnehmer aus Österreich, Slowenien und weiteren europäischen Ländern nahmen teil. Die Veranstaltung bildete den Abschluss des EU-Projekts „Health for All“, an dem auch die Gesundheitsdrehscheibe der Stadt Graz beteiligt war.

Internationale Beispiele und neue Ansätze

Ein zentraler Impuls kam vom britischen Sozialarbeiter Dan Hopewell, der das Projekt „Bromley by Bow“ aus London vorstellte. Dabei wird Gesundheitsversorgung direkt in die Lebensumfelder der Menschen gebracht. Er zog Parallelen zur Grazer Gesundheitsdrehscheibe und betonte, dass dieses Modell auch über die Stadt hinaus als Vorbild dienen könne.

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Soziale Ungleichheit im Gesundheitssystem

Die Wiener Philosophin Lisz Hirn setzte in ihrer Keynote einen weiteren Schwerpunkt auf soziale Ungleichheiten im Gesundheitsbereich. Sie machte deutlich, dass der Zugang zu Gesundheit nicht für alle Menschen unter denselben Voraussetzungen möglich ist. Besonders thematisierte sie Belastungen und Herausforderungen, mit denen Frauen weiterhin konfrontiert sind.

Workshops und fachlicher Austausch

Ergänzt wurde das Programm durch zwölf Workshops zu Themen wie Gesundheitsförderung, Community Health Nursing, Barrierefreiheit und digitaler Gesundheitskompetenz. Expert aus Wissenschaft, Sozial- und Gesundheitswesen sowie Politik diskutierten dabei konkrete Ansätze für einen gerechteren Zugang zu Gesundheitsleistungen.

Gesundheit beginnt im Alltag

Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer betonte abschließend, dass Gesundheit weit über medizinische Versorgung hinausgehe und auch soziale Rahmenbedingungen sowie niederschwellige Zugänge umfasse. Genau hier setze die Gesundheitsdrehscheibe Graz an und leiste einen wichtigen Beitrag, Menschen frühzeitig zu unterstützen und zu begleiten.