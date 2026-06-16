Grazer Ehrenamtspreis fee-Award 2026: Projekte geehrt

Mit dem fee-Award 2026 hat die Stadt Graz vier Projekte für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Die prämierten Initiativen leisten auf unterschiedliche Weise einen wichtigen Beitrag für Zusammenhalt.

Mit dem fee-Award 2026 hat die Stadt Graz erneut Menschen und Initiativen vor den Vorhang geholt, die sich freiwillig für das Gemeinwohl einsetzen.

Mit dem fee-Award 2026 hat die Stadt Graz erneut Menschen und Initiativen vor den Vorhang geholt, die sich freiwillig für das Gemeinwohl einsetzen.

Mit dem fee-Award 2026 hat die Stadt Graz erneut Menschen und Initiativen vor den Vorhang geholt, die sich freiwillig für das Gemeinwohl einsetzen. Ausgezeichnet wurden vier Projekte, die auf unterschiedliche Weise Solidarität, Zusammenhalt und Unterstützung im Alltag fördern.

Vier Projekte geehrt

In der Kategorie „Organisation hauptamtlich – Umsetzung ehrenamtlich“ wurden die Bahnhofsmission der Caritas sowie das Kriseninterventionsteam Steiermark ausgezeichnet. Während die Bahnhofsmission Menschen in schwierigen Lebenslagen niederschwellige Hilfe und Unterstützung bietet, leistete das Kriseninterventionsteam nach dem Amoklauf 2025 wichtige psychosoziale Betreuung für Betroffene.

Ehrenamtliche Initiativen im Fokus

In der Kategorie „Organisation ehrenamtlich – Umsetzung ehrenamtlich“ gingen die Auszeichnungen an das Projekt „Das Abendmahl“ und das Straßenfest Messequartier. Das Abendmahl verteilt mehrmals pro Woche kostenlos Essen an unterschiedlichen Standorten in Graz und schafft zugleich Raum für Begegnung und Austausch. Das Straßenfest Messequartier bringt Menschen verschiedener Altersgruppen und Lebensrealitäten zusammen und setzt ein Zeichen für gelebte Nachbarschaft und Inklusion.

Engagement sichtbar machen

Mit dem fee-Award würdigt die Stadt Graz freiwilliges Engagement, das oft im Hintergrund stattfindet, aber einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander leistet. Hinter dem Preis steht die Ehrenamtsbörse fee, ein gemeinsames Projekt der Stadt Graz und von Jugend am Werk, das Freiwillige mit Organisationen vernetzt und ehrenamtliches Engagement fördert.