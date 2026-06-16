Stefan Leitgeb übernimmt Leitung des Grazer Personalamts

Mit Stefan Leitgeb steht künftig ein ausgewiesener Verwaltungs- und Organisationsexperte an der Spitze des Personalamtes der Stadt Graz. Im Rahmen einer feierlichen Angelobung wurde er offiziell in seine neue Funktion bestellt. Magistratsdirektor Martin Haidvogl zeichnete den beruflichen Werdegang des neuen Personalamtsleiters nach. Nach dem Studium der Biochemie, Bio- und Lebensmitteltechnologie an der TU Graz und Abschluss des MBA Generic Management an der Montanuniversität Leoben führte Leitgebs Weg zunächst in die Pharmaindustrie. Mit seinem Wechsel in die Strategische Organisationsentwicklung der Magistratsdirektion im Jahr 2013 begann seine Laufbahn im Magistrat Graz.

Analytische Stärke in einer verantwortungsvollen Position

Schon früh habe sich dabei seine besondere analytische Stärke gezeigt, betonte Haidvogl. Diese Fähigkeit habe ihm immer wieder geholfen, aus bestehenden Rahmenbedingungen tragfähige Strategien abzuleiten. Bereits in seiner Tätigkeit in der Magistratsdirektion war Leitgeb regelmäßig mit personalrelevanten Themen befasst. Während der Corona-Pandemie übernahm er zudem Verantwortung im städtischen Führungsstab und war dort für den Personalbereich mitverantwortlich. 2023 wechselte er schließlich in das Personalamt, wo er sich insbesondere in den Bereichen Organisation, Personalverrechnung und Personalwirtschaft profilieren konnte. Auch der wertschätzende Umgang mit seinem Vorgänger, Erich Kalcher, werde einen gelungenen Übergang sicherstellen. „Darum freut es mich sehr, ihn für diese verantwortungsvolle Position vorzuschlagen“, so Haidvogl.