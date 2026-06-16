Anita Tscherne übernimmt Leitung der KFA Graz

Mit Anita Tscherne steht künftig eine erfahrene Führungskraft an der Spitze der Krankenfürsorgeanstalt der Stadt Graz (KFA). Sie wurde nun offiziell in ihre neue Funktion eingeführt. Magistratsdirektor Martin Haidvogl würdigte den vielfältigen beruflichen Werdegang der neuen KFA-Leiterin. Nach ihrer Ausbildung im Tourismusbereich in Bad Gleichenberg sammelte Anita Tscherne zunächst Erfahrungen in der Hotellerie in Salzburg und Wien. Später führte sie ihr beruflicher Weg ins Gesundheitswesen, wo sie unter anderem bei der KAGES tätig war. Über ein Hearing wechselte Tscherne schließlich zur Stadt Graz. Als stellvertretende Geschäftsführerin der Geriatrischen Gesundheitszentren begann vor beinahe 20 Jahren ihre Laufbahn im Haus Graz. Zu ihren Schwerpunkten zählten dabei von Beginn an die Bereiche Human Resources und Organisation.