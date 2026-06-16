Schwerer Unfall auf Radweg: 74-Jähriger nach Crash im Krankenhaus

Am Dienstagabend, 16. Juni 2026, wurde ein 74-jähriger Radfahrer bei einer Kollision mit einem weiteren Radfahrer schwer verletzt.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte vom Österreichischen Roten Kreuz in das UKH Graz eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte vom Österreichischen Roten Kreuz in das UKH Graz eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Gegen 17 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Fahrrad den östlichen Radweg der Alten Poststraße im Grazer Bezirk Gries von Süden kommend in Richtung Norden. Dabei streifte er einen entgegenkommenden Radfahrer im Alter von 74 Jahren, der den Rad- und Gehweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der 74-Jährige kam in der Folge zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen.

74-Jähriger nach Unfall im Krankenhaus

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte vom Österreichischen Roten Kreuz in das UKH Graz eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.