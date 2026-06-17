Spiel in Eggenberg: Graz Giants empfangen die Vienna Knights

Die Graz Giants treffen am 20. Juni im ASKÖ Stadion Eggenberg auf die Vienna Knights. Das AFL-Topspiel verspricht Spannung, dazu gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm rund um den Football-Nachmittag.

Am Samstag, dem 20. Juni, wartet auf die Fans in Graz ein echtes Highlight: Die Graz Giants treffen im vorletzten Spiel des Grunddurchgangs der Austrian Football League auf die Vienna Knights. Austragungsort ist das ASKÖ Stadion Eggenberg.

Am Samstag, dem 20. Juni, wartet auf die Fans in Graz ein echtes Highlight: Die Graz Giants treffen im vorletzten Spiel des Grunddurchgangs der Austrian Football League auf die Vienna Knights. Austragungsort ist das ASKÖ Stadion Eggenberg.

Am Samstag, dem 20. Juni, steht im ASKÖ Stadion Eggenberg ein echtes Football-Highlight auf dem Programm: Die Graz Giants treffen im vorletzten Spiel des Grunddurchgangs der Austrian Football League auf die Vienna Knights. Kickoff ist um 15:00 Uhr, der Einlass beginnt bereits um 13 Uhr.

Spitzenspiel in Eggenberg: Graz Giants empfangen die Vienna Knights

Die Begegnung verspricht große Spannung. Die Giants gehen mit fünf Siegen und drei Niederlagen in die Partie, wobei alle Niederlagen nur knapp ausfielen. Die Vienna Knights reisen mit sechs Siegen und zwei Niederlagen als eines der Topteams der Liga nach Graz. Zusätzlich sorgt die knappe 18:20-Niederlage im ersten direkten Duell für besondere Brisanz – die Grazer wollen vor heimischem Publikum Revanche nehmen.

Geben für Lebe: Stammzellentypisierung

Auch abseits des Spielfelds wird den Fans einiges geboten. Bereits ab 12.30 Uhr findet ein Tryout für neue Flag- und Tackle-Spieler sowie Cheerleader statt. Am Stadionvorplatz gibt es ab 13 Uhr ein Rahmenprogramm mit Flohmarkt und der Möglichkeit zur Typisierung in Kooperation mit „Geben für Leben“, die auch ohne Spielticket möglich ist. Für Stimmung in der Halbzeit sorgen die Cheerleader-Teams der Graz Giants, die „Shooting Stars“ und „Shining Lights“.