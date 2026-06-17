Mit 123 km/h durch Graz: Zwei Teenager liefern sich „Straßenrennen“

Mitten im Grazer Stadtgebiet sollen sich zwei junge Autofahrer ein Straßenrennen geliefert haben. Die Polizei stellte bei einer Nachfahrt eine Geschwindigkeit von 123 km/h fest. Die Konsequenzen: Führerscheine sind weg.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr auf der Wiener Straße im Bezirk Lend. Beamte bemerkten zwei Fahrzeuge, die auf gleicher Höhe in Fahrtrichtung Süden unterwegs waren. Was sofort auffiel: Beide Autos waren deutlich schneller unterwegs als erlaubt. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und dokumentierten laut Angaben eine gleichbleibende Geschwindigkeit von 123 km/h.

„Wir haben es als Straßenrennen gesehen“

Kurz darauf konnten beide Fahrzeuge angehalten werden. Bei der Kontrolle gaben die Lenker laut Polizei an, die Fahrt als eine Art Straßenrennen betrachtet zu haben. Bei den Fahrern handelt es sich um einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung sowie einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Angesichts der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung schritten die Beamten unmittelbar ein. Beiden Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden die Führerscheine vorläufig abgenommen. Die jungen Männer müssen nun mit einer Anzeige und weiteren rechtlichen Konsequenzen rechnen.