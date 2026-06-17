Asiatische Erfolgsgeschichte: Zwei neue Gastro-Lokale am Jakominiplatz

MayKay baut sein Angebot in Graz weiter aus. Am Jakominiplatz entstehen gleich zwei neue Gastro-Standorte. Neben handgemachten Nudeln setzt das Unternehmen künftig auch auf vegane Küche.

Vom kleinen Standl am Grazer Jakominiplatz zum bekannten Gastro-Anbieter mit mehreren Standorten: MayKay setzt seinen Wachstumskurs fort. Nun kehrt das Unternehmen gewissermaßen zu seinen Wurzeln zurück und erweitert sein Angebot genau dort, wo alles begonnen hat. Gleich zwei neue Konzepte sollen in den kommenden Wochen entlang der beliebten Gastrozone beim Jakominiplatz eröffnen.

Handgemachte Lanzhou-Nudeln kommen nach Graz

Den Anfang macht das neue Konzept „Pulld“, das ab August Gäste anlocken soll. Im Mittelpunkt stehen handgezogene Lanzhou-Nudeln, eine Spezialität aus China, die direkt vor den Augen der Kunden zubereitet werden. Mit dem neuen Standl möchte MayKay authentische asiatische Küche in die Grazer Innenstadt bringen und gleichzeitig das Streetfood-Angebot erweitern. Noch früher öffnet ein weiteres Projekt seine Türen. Bereits im Juli soll „We vegan by MayKay“ an den Start gehen. Der neue Standort entsteht wenige Meter weiter in Richtung Eisernes Tor. Dort setzt das Unternehmen künftig vollständig auf pflanzliche Gerichte und reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach veganen Speisen.

Erfolgsgeschichte begann am Jakominiplatz

Für das Team hinter MayKay schließt sich mit den neuen Standorten ein Kreis. Die Erfolgsgeschichte begann einst mit einem kleinen Standl am Jakominiplatz. In den vergangenen Jahren folgten weitere Filialen und Standorte in Graz, unter anderem in der Sporgasse sowie im Styria Center. Nun investiert das Unternehmen erneut in den Standort, an dem alles seinen Anfang nahm.