250 Euro fürs Fahrrad: Grazer Familien nutzen Radlbonus so oft wie nie

Der Kinder-Radlbonus der Stadt Graz erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Im Jahr 2026 wurden bereits 1.661 Gutscheine ausgegeben und damit noch mehr als im Vorjahr. Bereits rund 40 Prozent der ausgegebenen Gutscheine wurden eingelöst.

250 Euro für Fahrrad, Helm und Zubehör

Der Kinder-Radlbonus richtet sich an Schüler der dritten Schulstufe. Die Familien erhalten GrazGutscheine der Holding Graz im Wert von 250 Euro, die bei mehr als 20 Partnerbetrieben eingelöst werden können. Mit dem Bonus können nicht nur neue Fahrräder gekauft werden. Auch Helme, Fahrradschlösser, Reflektoren oder Serviceleistungen werden gefördert. Teilweise können sogar gebrauchte Kinderfahrräder mit den Gutscheinen bezahlt werden. Besonders bemerkenswert sind die Ergebnisse einer Evaluierung des Projekts. Demnach ermöglichte der Bonus für rund 17 Prozent der Kinder den Kauf des ersten eigenen Fahrrads. Noch deutlicher fällt eine andere Zahl aus: Sieben von zehn Familien gaben an, dass der Gutschein letztlich ausschlaggebend für die Anschaffung war.

Vom Pilotprojekt zum Erfolgsmodell

Gestartet wurde der Kinder-Radlbonus im Jahr 2023 zunächst an fünf Grazer Schulen. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Projekt später auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet. Heute gilt die Förderung als österreichweit nahezu einzigartig. Ziel ist es, Kinder früh für aktive Mobilität zu begeistern und gleichzeitig ihre Sicherheit im Straßenverkehr zu stärken.