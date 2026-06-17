Grazer Recyclingfirma insolvent: 11 Millionen Euro Schulden

Die Metaloop Europe GmbH hat ein Sanierungsverfahren beantragt. Das Unternehmen, das international mit Metallen handelt, weist Verbindlichkeiten von mehr als 11 Millionen Euro auf. 153 Gläubiger, 10 Beschäftigte sind betroffen.

Für die Grazer Metaloop Europe GmbH beginnt ein schwieriger Sanierungskurs. Über das Vermögen des Unternehmens wurde am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Betroffen sind laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) 153 Gläubiger sowie zehn Mitarbeiter. Die Passiva belaufen sich auf rund 11,08 Millionen Euro.

Unternehmen handelt europaweit mit Metallen

Metaloop Europe ist auf den internationalen Handel mit sogenannten Sekundärmetallen spezialisiert. Das Unternehmen vermittelt unter anderem Kupfer, Aluminium und Edelstahl zwischen Industrieunternehmen und weiterverarbeitenden Betrieben. Dabei organisiert die Gesellschaft nicht nur den Handel selbst, sondern auch Preisverhandlungen, Transporte und die finanzielle Abwicklung der Geschäfte. Der operative Schwerpunkt liegt in Graz, weitere Unternehmensbereiche sind am Standort Wien angesiedelt.

Vom Start-up zur Insolvenz

Die Geschichte des Unternehmens reicht zurück bis ins Jahr 2016. Damals wurde die Schrott24 GmbH in Graz gegründet, die später unter der Marke Metaloop im Metallrecycling tätig war. Im November 2025 erfolgte die Verschmelzung mit der ROMSH GmbH. Seitdem firmiert das Unternehmen als Metaloop Europe GmbH. Laut eigenen Angaben gelang es dem Unternehmen Anfang 2026 erstmals, die verlustreiche Aufbauphase hinter sich zu lassen und operativ profitabel zu arbeiten. Durch eine Konzentration auf margenstärkere Geschäfte und effizientere Abläufe wurde der sogenannte Break-even erreicht.

Warum es trotzdem zur Insolvenz kam

Trotz der positiven operativen Entwicklung verschärften sich die finanziellen Probleme. Wie aus den Insolvenzunterlagen hervorgeht, blieben weitere Eigenkapitalzuführungen aus. Gleichzeitig belasteten die schwache Industriekonjunktur, volatile Rohstoffmärkte und strengere regulatorische Vorgaben das Geschäftsumfeld. Die vorhandenen Mittel reichten schließlich nicht mehr aus, um anstehende Kreditverpflichtungen zu erfüllen. Eine positive Fortbestehensprognose konnte daher nicht mehr dargestellt werden.

Vermögen von rund 10 Millionen Euro

Den Verbindlichkeiten von rund 11,08 Millionen Euro stehen laut Unternehmensangaben Aktiva von etwa 10,2 Millionen Euro gegenüber. Den größten Teil davon machen offene Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von rund 6,44 Millionen Euro aus. Hinzu kommen Warenbestände und Vorräte im Wert von etwa 2,66 Millionen Euro. Anders als bei vielen Insolvenzen soll der Geschäftsbetrieb vorerst weiterlaufen. Das Unternehmen strebt ausdrücklich eine Sanierung an und möchte die laufenden Geschäfte fortführen. Den Gläubigern wird im Rahmen eines Sanierungsplans eine Quote von 20 Prozent angeboten. Diese soll innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans ausbezahlt werden. Finanziert werden soll die Quote unter anderem durch den Abbau von Lagerbeständen, die Einbringung offener Forderungen sowie laufende Erträge aus dem Geschäftsbetrieb.

AKV prüft Sanierungschancen

Der Alpenländische Kreditorenverband wird nun die wirtschaftliche Situation des Unternehmens sowie die Umsetzbarkeit des Sanierungsplans genau prüfen. Dabei soll auch bewertet werden, ob eine Verbesserung des vorgeschlagenen Sanierungsangebots für die Gläubiger möglich ist. Die kommenden Wochen dürften entscheidend dafür werden, ob Metaloop Europe die Sanierung gelingt oder ob weitere Maßnahmen notwendig werden.