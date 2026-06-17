Grazer Familienunternehmen schlittert in die Insolvenz – 20 Mitarbeiter betroffen

Beim Landesgericht für ZRS Graz wurde über die Idee & Werk R. Tauder GmbH ein Konkursverfahren eröffnet. Das Familienunternehmen soll im Verfahren liquidiert werden.

Über das Vermögen der Idee & Werk R. Tauder GmbH wurde beim Landesgericht für ZRS Graz ein Konkursverfahren eröffnet. Das teilt der Alpenländische Kreditorenverband, kurz AKV, mit. Die Eröffnung erfolgte am 17. Juni 2026.

20 Dienstnehmer betroffen

Das Unternehmen besteht laut AKV bereits seit Jahrzehnten. Zunächst wurde es als Einzelunternehmen geführt, am 31. Jänner 2007 wurde es in die heutige GmbH eingebracht. Der Betrieb verkauft individualisierte Verpackungslösungen für Konditoreien und Backwarenhersteller in ganz Österreich. Aktuell beschäftigt die Firma 20 Dienstnehmer. Als Gründe für die Insolvenz nennt der AKV mehrere Belastungen. Im Zuge der Übersiedlung des gemieteten Unternehmenssitzes mussten im Jahr 2025 erhebliche Mittel investiert werden. Diese wurden fremdfinanziert. Dazu kamen geänderte Lieferbedingungen des Hauptlieferanten sowie neue gesetzliche Anforderungen im Verpackungsbereich. Beides sorgte laut AKV für mehr organisatorischen und finanziellen Aufwand. Gleichzeitig hatte das Unternehmen mit steigenden Kosten und Umsatzrückgängen zu kämpfen.

Keine Fortführung

Sanierungsversuche über einen möglichen Investor sind gescheitert. Eine Fortführung sei laut AKV nicht mehr möglich. In der Aussendung heißt es, dass „eine Fortführung des schuldnerischen Unternehmens nicht mehr darstellbar ist“. Bereits im Insolvenzantrag wurde daher der Schließung des Unternehmens zugestimmt. Das Unternehmen soll im Rahmen des Insolvenzverfahrens liquidiert werden.

Fristen stehen fest

Zum Insolvenzverwalter wurde Dr. Michael Axmann, Kalchberggasse 10, 8010 Graz, bestellt. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV eingebracht werden. Die Anmeldefrist endet am 30. Juli 2026. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 13. August 2026 um 10.35 Uhr angesetzt.