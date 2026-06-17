„Aufsteirern“ feiert heuer 25-Jahr-Jubiläum

In Graz läuft der Countdown: Am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, wurde das Programm für das „Aufsteirern 2026“ präsentiert. Mit dabei waren unter anderem Landeshauptmann Mario Kunasek, Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl, Stadtrat Kurt Hohensinner und Markus Lientscher von der Veranstaltungsagentur. Heuer gibt es dabei nicht irgendeine Ausgabe, sondern ein Jubiläum: Das „Aufsteirern“ wird 25 Jahre alt. Gestartet wird am 16. September mit einem Eröffnungskonzert im Grazer Congress.

©5 Minuten | Impressionen vom „Aufsteirern“ im Vorjahr: Auch heuer wird Graz im September wieder zur großen Bühne für Musik, Tracht und steirisches Miteinander.

Zwei Tage Stadt

Das große Festival steigt dann am Samstag, dem 19. September, und Sonntag, dem 20. September, mitten in der Grazer Innenstadt. Dort treffen Kultur, Tradition und Gemeinschaft aufeinander und das nicht irgendwo, sondern im Herzen der Steiermark. Wer schon einmal beim „Aufsteirern“ war, weiß: Da bleibt die Stadt nicht einfach Stadt. Sie wird Bühne, Treffpunkt und steirisches Wohnzimmer zugleich.

Von klein zu groß

Angefangen hat alles mit einer Idee des damaligen Landeshauptmann-Stellvertreters Leopold Schöggl im Jahr 2001. Erstmals umgesetzt wurde das Fest 2002 – damals noch in einem deutlich kleineren Rahmen. Heute ist davon wenig übrig: Aus 40.000 Gästen bei der Premiere wurden mittlerweile rund 200.000 Gäste am Festivalwochenende. Seit 2002 waren insgesamt rund 2,14 Millionen Menschen dabei. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) sagt dazu: „Was im Jahr 2001 mit einer Idee des damaligen Landeshauptmann-Stellvertreters Leopold Schöggl begonnen hat, wurde erstmals 2002 in einem noch bescheidenen Veranstaltungsrahmen umgesetzt. Heute ist das Hochfest der Volkskultur aus dem Jahreskalender nicht mehr wegzudenken. Mehr als zwei Millionen Menschen waren seitdem mit dabei – das ,Aufsteirern´ ist ein volkskultureller Botschafter der Steiermark, der weit über die Landesgrenzen hinaus Wirkung entfaltet“

©Land Steiermark/ Streibl Landeshauptmann Mario Kunasek (M.) flankiert von Landesrat Karlheinz Kornhäusl sowie dem Ehepaar Lientscher (Ivents Kulturagentur) und dem Ehepaar Perna (Ivents Kulturagentur) sowie Graz-Stadtrat Kurt Hohensinner (l.)

Programm im Überblick: 16. September: Eröffnungskonzert im Grazer Congress

Eröffnungskonzert im Grazer Congress 19. September: „Aufsteirern“-Festival in der Grazer Innenstadt

„Aufsteirern“-Festival in der Grazer Innenstadt 20. September: Zweiter Festivaltag in der Grazer Innenstadt

Zweiter Festivaltag in der Grazer Innenstadt 24. Oktober, 20.15 Uhr: „Aufsteirern – die Show der Volkskultur“ auf ORF 2

„Aufsteirern – die Show der Volkskultur“ auf ORF 2 Alle Infos zum Programm: www.aufsteirern.at

Millionen im Takt

Auch die Zahlen hinter dem Fest können sich sehen lassen. Rund 3.450 Musikerinnen und Musiker wirkten über die Jahre in Tanzlmusikgruppen mit. An die 20.000 Sängerinnen und Sänger waren in Chören dabei. Mehr als 6.500 Blasmusikerinnen und Blasmusiker spielten auf. Dazu kamen rund 7.500 Volkstänzerinnen, Volkstänzer und Schuhplattler auf den Bühnen.

Mehr als Musik

Das „Aufsteirern“ ist aber nicht nur ein Fest für Ohren, Augen und Trachtenschuhe. Laut Public-Value-Analyse 2023 bringt das Festival pro Jahr mehr als 28 Millionen Euro Nachfrageimpuls für die österreichische Wirtschaft. In der Steiermark sind es rund 20 Millionen Euro Nachfrageimpuls und mehr als 17 Millionen Euro Wertschöpfung. Außerdem werden rund 4,3 Millionen Euro an Steuern und Abgaben sowie insgesamt rund 250 Arbeitsplätze genannt. Wer das Fest daheim nachschauen will: „Aufsteirern – die Show der Volkskultur“ wird am 24. Oktober um 20.15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt.