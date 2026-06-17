5.000 Tonnen schwere Murbrücke auf der A2 verschoben

Auf der Südautobahn zwischen Graz-Ost und Graz-West ist ein wichtiger Schritt geschafft: Die neue südliche Murbrücke wurde am Dienstag an ihren Platz geschoben.

Ein Brückenbau, der vielen Pendlern in der Steiermark auffällt: Auf der A2 ist die neue südliche Murbrücke jetzt dort, wo sie künftig gebraucht wird. Ganze 5.000 Tonnen wurden am Dienstag, dem 16. Juni, bewegt. Die neue Brücke wurde dabei um 22 Meter verschoben. Der Verschub dauerte knapp fünf Stunden. Zum Einsatz kamen hydraulische Pressen. Damit wurde das schwere Bauteil millimetergenau an seine endgültige Position gebracht. Die ASFINAG spricht von einem „echten Meilenstein beim Neubau der Murbrücken“.

Restarbeiten folgen

Ganz fertig ist das Projekt damit aber noch nicht. In den kommenden zwei Wochen stehen laut ASFINAG noch Restarbeiten an. Dafür wird der gesamte Verkehr auf die Richtungsfahrbahn Italien verlegt. Für Verkehrsteilnehmer bedeutet das: Noch einmal braucht es etwas Geduld. Danach soll die Südautobahn zwischen Graz-Ost und Graz-West wieder frei befahrbar sein.

Ende Juni frei

Die ASFINAG hat dazu auch gute Nachrichten für alle Pendler. „Ab Ende Juni ist die Südautobahn zwischen Graz-Ost und Graz-West wieder ungehindert befahrbar“. Damit sollen die Arbeiten für Autofahrer bald so gut wie nicht mehr spürbar sein. Für viele Pendler ist das eine wichtige Entlastung.

Großprojekt bis 2026

Mit dem erfolgreichen Verschub ist der Neubau der Murbrücken in die finale Phase gekommen. Nach den Arbeiten auf der Fahrbahn wird unter anderem jene Fläche zurückgebaut, von der aus der Neubau abgewickelt wurde. Diese Fläche soll danach neu bepflanzt werden. Die Gesamtfertigstellung des Bauvorhabens ist für Dezember 2026 geplant. Insgesamt investiert die ASFINAG mehr als 30 Millionen Euro in den Neubau der beiden Murbrücken.