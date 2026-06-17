Pinguin-Cup in Graz: Diese Volksschule holte Platz eins

Mehr als 300 Kinder aus der ganzen Steiermark zeigten heute in der Grazer Auster, wie sicher sie sich im Wasser bewegen. Am Ende jubelte die Volksschule Knittelfeld Landschach über Platz eins.

Mehr als 300 Kinder aus der ganzen Steiermark zeigten beim Pinguin-Cup in der Grazer Auster ihr Können im Wasser.

Mehr als 300 Kinder aus der ganzen Steiermark zeigten beim Pinguin-Cup in der Grazer Auster ihr Können im Wasser.

In der Grazer Auster wurde am Mittwoch, dem 17. Juni, nicht nur um Bestzeiten geschwommen. Beim Pinguin-Cup-Landesfinale zeigten mehr als 300 Kinder aus der gesamten Steiermark, dass sie Freude am Wasser haben und sich darin sicher bewegen können. Genau das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr.

Wichtige Übung

„Nahezu jedes vierte Kind in Österreich kann mit Abschluss der Volksschule nicht ausreichend schwimmen. Das Jugendrotkreuz wirkt dieser Entwicklung mit gezielten Schwimmausbildungen im Rahmen des Schulunterrichts entgegen. Bewerbe wie der Pinguin-Cup setzen zusätzliche Anreize und werden von den Schüler:innen hervorragend angenommen“, sagt Andreas Hausberger, Landesreferent für Schwimmen- und Rettungsschwimmen beim Jugendrotkreuz in der Steiermark. Im Wasser mussten die Schüler verschiedene Aufgaben und Übungen meistern. Dabei ging es nicht nur darum, schnell zu sein, sondern auch sicher und ruhig zu schwimmen. Zusätzlich gab es eine Freistil-Schwimmstaffel, bei der sich die Teams sportlich messen konnten. So wurde aus dem Bewerb ein Tag, an dem Bewegung, Sicherheit und Teamgeist zusammenkamen.

©RK Steiermark | Die Volksschule Knittelfeld Landschach holte beim Landesfinale in Graz den ersten Platz.

Drei Teams vorne

Auch wenn an diesem Tag alle teilnehmenden Kinder als Gewinner hervorgingen, wurden am Ende drei Teams besonders ausgezeichnet. Den ersten Platz holte sich die Volksschule Knittelfeld Landschach. Auf Platz zwei landete die Volksschule St. Marein im Mürztal, Platz drei ging an die Volksschule Scheifling.

Sommer kann kommen

Für die Kinder war der Bewerb auch ein starkes Zeichen vor dem Sommer: Wer sich sicher im Wasser bewegt, kann den Badespaß noch mehr genießen. Das Jugendrotkreuz Steiermark gratulierte allen Teilnehmer herzlich zu ihren Leistungen und bedankte sich für die große Teilnahme.