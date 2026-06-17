GAK und Sturm kicken gemeinsam für Inklusion am Grazer Hauptplatz

Fußballfieber in Graz – aber anders, als du es vielleicht kennst. Beim streetfootbALL festival 2026 am Samstag, dem 20. Juni, geht es nicht nur um Tore, Punkte und den Turniersieg. Von 10 bis 18 Uhr wird der Grazer Hauptplatz zur offenen Bühne für Fußball, Begegnung und Zusammenhalt. Bereits zum vierten Mal kommen dort Teams aus sozialen Einrichtungen, Vereinen und Initiativen zusammen. Rund 120 Spieler stehen an diesem Tag am Feld. Gespielt wird schnell, intensiv und mit viel Einsatz. Im Mittelpunkt bleibt aber immer der faire Umgang miteinander. Das Turnier richtet sich nach den Regeln des Homeless World Cups – mit besonderem Blick auf Fair Play, Respekt und Teamgeist.

Derby mit Herz

Ein besonderer Moment wartet um 13 Uhr auf die Besucher: Dann treffen die GAK Specials und die Sturm Graz Specials aufeinander. Dieses Inklusionsderby ist kein gewöhnliches Stadtduell. Beide Mannschaften setzen seit Jahren ein starkes Zeichen dafür, dass Fußball allen Menschen offensteht. Das Freundschaftsspiel hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Auch heuer darf man wieder mit vielen Emotionen und großer Begeisterung rechnen. Das GAK Specials Team ist außerdem nicht nur beim Derby dabei, sondern nimmt auch am Turnierbetrieb teil. Damit spielt es gemeinsam mit den weiteren Mannschaften um den Turniersieg.

©Christof Hütter | Derby mit besonderer Botschaft: Die GAK Specials und die Sturm Graz Specials zeigen, dass Fußball für alle da ist.

Mehr als Fußball

Wer zum Hauptplatz kommt, sieht an diesem Tag nicht nur Fußballspiele. Das Festival bietet auch Musik und viele Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Genau das ist ein wichtiger Teil der Veranstaltung: Menschen sollen sich begegnen, die im Alltag oft wenig Berührungspunkte haben. Dabei steht niemand am Rand. Ob Menschen mit Fluchterfahrung, ehemalige Betroffene von Wohnungslosigkeit, Personen aus sozialen Einrichtungen oder Hobbyfußballer – beim streetfootbALL festival stehen alle gemeinsam auf dem Spielfeld. So wird aus einem Turnier ein Ort, an dem Gemeinschaft sichtbar wird.

„treetfootbALL Festival zeigt jedes Jahr aufs Neue, welche Kraft im Sport steckt

Organisiert wird das streetfootbALL festival von streetfootbALL austria, einem Projekt der Caritas Steiermark. Das Projekt nutzt Fußball seit vielen Jahren als Werkzeug der sozialen Arbeit. Der Sport soll dabei Brücken bauen und Menschen zusammenbringen. Projektkoordinator Philipp Albrecht bringt es so auf den Punkt: „Das streetfootbALL Festival zeigt jedes Jahr aufs Neue, welche Kraft im Sport steckt. Menschen, die sich im Alltag wahrscheinlich nie begegnen würden, kommen zusammen, spielen miteinander und lernen sich kennen. Genau diese Begegnungen machen das Festival so besonders. Der Grazer Hauptplatz wird für einen Tag zu einem Ort, an dem Gemeinschaft, Respekt und Fair Play gelebt werden.“