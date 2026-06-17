Weniger LKW-Verkehr: Grazer Abfall fährt jetzt per Bahn

In der Sturzgasse 8 ist ein wichtiger Schritt für die Grazer Abfallwirtschaft geschafft: Die direkte Anbindung an die Grazer Schleppbahn ist fertiggestellt. Damit können Abfalltransporte künftig stärker von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Pro Jahr sollen zunächst rund 7.500 Tonnen Abfall direkt per Bahn transportiert werden. In den kommenden Jahren sollen die Mengen schrittweise steigen. Laut Holding Graz werden dadurch mehr als 1,5 Millionen Tonnenkilometer auf der Straße eingespart. Das entspricht rund 300 LKW-Fahrten pro Jahr.

Standort wird entlastet

Die neue Bahnanbindung bringt mehrere Vorteile für den Standort in der Sturzgasse. Sie soll den Schwerverkehr reduzieren, Abläufe planbarer machen und CO2-Emissionen senken. Gleichzeitig erfüllt die Holding Graz damit gesetzliche Vorgaben. Seit 2026 schreibt das österreichische Abfallwirtschaftsgesetz vor, dass Abfalltransporte von mehr als 10 Tonnen über mehr als 100 Kilometer verstärkt per Bahn oder mit schadstoffarmen Verkehrsmitteln durchgeführt werden müssen. Für die Stadt bedeutet das: weniger LKW-Verkehr rund um den Standort und eine klimafreundlichere Abfalllogistik.

Wie ein kleiner Verschubbahnhof

Für das Projekt wurde das bestehende Stammgleis der Schleppbahn im Bereich der Abfallwirtschaft nach Osten verlegt und um ein neues Gleis ergänzt. Das bisherige Stammgleis wurde erneuert und wird künftig als Verladegleis der Nebenanschlussbahn genutzt. Beide Gleise wurden als Mattengleise ausgeführt. So können Container mit Staplern effizient verladen werden. Die neue Anlage funktioniert wie ein kleiner Verschubbahnhof mit zwei Gleisen. Insgesamt können vier Waggons mit jeweils vier Containern gleichzeitig beladen werden.

Weiterfahrt über Ostbahnhof

Am Standort in der Sturzgasse werden Siedlungsabfälle mechanisch aufbereitet und danach weiter verwertet oder entsorgt. Bestimmte Abfallströme werden künftig direkt in schienentaugliche Container verladen. Danach erfolgt der Verschub in Zusammenarbeit mit den ÖBB vom Standort Sturzgasse zum Grazer Ostbahnhof. Von dort bringt die ÖBB Rail Cargo Group die Abfälle per Bahn zu den jeweiligen Zielorten. Die Rail Cargo Group unterstützte das Projekt auch beratend bei passenden Bahnlogistiklösungen.

Rund 5 Millionen Euro

Die Bauarbeiten starteten im März 2025 und wurden kürzlich abgeschlossen. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 5 Millionen Euro. Rund 20 Prozent der Kosten werden durch die SCHIG mbH gefördert. Das Projekt wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur gefördert und über das Programm zur Unterstützung des Ausbaus von Anschlussbahnen sowie Umschlagsanlagen des Intermodalen Verkehrs abgewickelt.

„Jeder Transport, der von der Straße auf die Schiene verlagert wird, entlastet unsere Stadt“

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) sagt dazu: „Die neue Nebenanschlussbahn Abfallwirtschaft ermöglicht es der Holding Graz, große Mengen an Abfällen direkt vom Betriebsstandort per Bahn zu transportieren. Das reduziert den LKW-Verkehr deutlich, entlastet die umliegende Verkehrsinfrastruktur und verbessert gleichzeitig die Umweltbilanz des Unternehmens“. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) betont: „Jeder Transport, der von der Straße auf die Schiene verlagert wird, entlastet unsere Stadt. Weniger LKW-Verkehr bedeutet weniger Belastung für Anrainerinnen und Anrainer und unsere Umwelt. Die neue Schleppbahn leistet genau das und kommt Graz langfristig zugute.“