Grüne Meilen für Graz: Stadt soll mehr Schatten bekommen

Ein engmaschiges grünes Band soll sich künftig durch ganz Graz ziehen. Mit Bäumen, Grünflächen, begrünten Straßen und schattigen Wegen wollen die Grazer Grünen die Stadt weiter abkühlen und die Lebensqualität erhöhen. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) präsentierte die Initiative „Grün verbindet Graz“ am Jakominiplatz. Ziel ist es, Hitze-Hotspots zu entschärfen und Grünräume besser miteinander zu verbinden.

„Graz ist auf einem guten Weg“

„Graz ist auf einem guten Weg. Wir haben wir in den vergangenen Jahren viel weitergebracht: über 3.300 neu gepflanzte Bäume, 15.500 Quadratmeter Blühwiesen und Staudenbeete, über 100 umgestaltete und begrünte Straßen und Plätze, neue Parks sowie den verpflichtenden Grünflächenfaktor, der dem Verbauen und Betonieren einen Riegel vorschiebt. Jetzt braucht es den nächsten großen Schritt. Grünraumprojekte wachsen in einem Plan für ganz Graz zusammen. Ein engmaschiges Netz aus Grün und Schatten, das sich durch die ganze Stadt zieht“, so Schwentner.

Bäume statt Beton

Die zunehmende Hitze und mehr Tropentage und Tropennächte machen Stadtplanung in Graz zu einem wichtigen Thema. Die Grünen wollen deshalb mehr Flächen entsiegeln und mehr Schatten schaffen. „Jeder entsiegelte Quadratmeter zählt. Jeder Baum wirkt wie eine natürliche Klimaanlage. Wir planen Grüne Meilen und schattige, begrünte Grätzelplätze in allen Bezirken”, betont Schwentner. Dabei setzen die Grünen auf das Schwammstadt-Prinzip. Regenwasser soll nicht einfach abgeleitet, sondern im Boden gespeichert werden. Das soll das Kanalsystem entlasten und bei Starkregen helfen. Am Tummelplatz entstehen derzeit rund 38 neue Bäume und großflächige Schwammstadt-Strukturen. Für den Griesplatz sieht das Siegerprojekt weitere 45 Bäume und umfangreiche Entsiegelungen vor.

Drei Minuten ins Grüne

Nicht jede Straße kann zu einer Allee werden. Trotzdem sollen durchgehende grüne Korridore durch die Stadt möglich werden. Dazu zählen Bäume, Bauminseln, begrünte Fassaden, entsiegelte Randflächen und begrünte Aufenthaltsbereiche. So sollen Alltagswege in Graz künftig öfter im Schatten und im Grünen zurückgelegt werden können. Das Ziel ist klar: Jede Grazerin und jeder Grazer soll in Zukunft in weniger als drei Gehminuten „ins Grüne“ kommen. Die Maschenweite des Grünen Netzes soll dafür von 500 auf 250 Meter verringert werden. Im Klima-Informationssystem der Stadt werden bereits versiegelte Flächen und Hitze-Hotspots erfasst. Auf dieser Grundlage soll gezielt weiter entsiegelt werden.

Jakominiplatz im Fokus

Besonders deutlich wird die Herausforderung am Jakominiplatz. Er zählt zu den heißesten Orten in Graz und ist gleichzeitig der wichtigste Knoten für den öffentlichen Verkehr. Genau dort sollen in Zukunft neue Lösungen für mehr Schatten entstehen. „Gerade Orte wie der Jakominiplatz zeigen, warum wir neue Lösungen brauchen. Nach unseren bisherigen Prüfungen sind wir uns nun sicher: Mit uns werden die Grazerinnen und Grazer hier künftig unter Bäumen und im Schatten auf ihre Bim oder ihren Bus warten können“, sagt die Grüne Gemeinderätin und Stadtplanerin Alexandra Würz-Stalder. Geprüft werden zusätzliche Baumstandorte, neue Baumquartiere mit Schwammstadt-Unterbau, der Ersatz kranker Bäume durch klimaresiliente Arten und technische Beschattung wie Sonnensegel, wenn Bäume nicht möglich sind. Erste Maßnahmen wie Ersatzpflanzungen und zusätzliche Beschattungsfolien auf Wartehäuschen wurden bereits umgesetzt.

Graz pflastert ab

Auch die Grazerinnen und Grazer sollen mitmachen können. Unter dem Motto „Ganz Graz pflastert ab“ gibt es bereits eine Entsiegelungsprämie der Stadt. Bürgerinnen und Bürger, Hausgemeinschaften, Unternehmen, Vereine und Institutionen können versiegelte Flächen aufbrechen und in wasserdurchlässige, begrünte Flächen umwandeln. Gefördert werden Entsiegelungen ab 20 Quadratmetern mit 50 Euro pro Quadratmeter und bis zu 15.000 Euro pro Projekt. Künftig soll die Förderung weiter ausgebaut werden. „Abpflastern ist ein weltweiter Trend, weil Städte überall vor denselben Herausforderungen stehen: Hitze, Starkregen und zu viel versiegelte Fläche. Auch wir gehen diesen Weg gemeinsam mit den Grazerinnen und Grazern“, sagt Schwentner. Für sie ist das Thema auch eine soziale Frage: „Grün vor der Haustür, Schatten und gute Luft dürfen keine Frage der Wohnadresse sein. Wer wenig Platz hat oder in einer dicht verbauten Umgebung lebt, braucht öffentliche Grünräume ganz besonders”, so Schwentner abschließend.