Grazer Volleyballer holten sich den österreichischen Cupsieg

Der UVC Holding Graz feiert einen großen Erfolg: Das Herren-Team gewann das rein steirische Cup-Finale gegen den TSV Hartberg mit 3:2. Rund 450 aktive Mitglieder zählt der Verein.

Nicht nur im Fußball gibt es in diesen Tagen Grund zum Feiern: Das Herren-Team des UVC Holding Graz hat sich den österreichischen Volleyball-Cup 2026 gesichert. Im Finale trafen die Grazer auf den TSV Hartberg. Das rein steirische Duell entwickelte sich zu einem echten Krimi über fünf Sätze. Am Ende setzte sich der UVC Holding Graz mit 3:2 durch.

Empfang in Graz

Am Mittwochnachmittag, dem 17. Juni, wurden Spieler und Funktionäre des Cupsiegers in der Grazer Burg empfangen. Mit dabei waren neben einigen Spielern der Cup-Siegermannschaft auch UVC-Obmann Andreas Artl, sein Stellvertreter Florian Stöckl und Manager Frederick Laure. Beim Empfang wurde der sportliche Erfolg des Grazer Vereins gewürdigt.

Großer Verein

Der UVC Holding Graz ist mit rund 450 aktiven Mitgliedern der größte Volleyballverein der Steiermark. Auch auf Bundesebene zählt der Verein damit zum Spitzenfeld. In den vergangenen Jahren konnten sowohl die Damen- als auch die Herrenmannschaften sportliche Erfolge feiern. Der Cupsieg der Herren ist nun ein weiterer Höhepunkt für den Grazer Volleyball.

Starke Nachwuchsarbeit

Eine wichtige Rolle spielt beim UVC Holding Graz auch die Arbeit mit jungen Talenten. Rund 300 aktive Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler unter 18 Jahren trainieren beim Verein. Damit gilt der UVC als Talenteschmiede im steirischen Volleyball. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) betonte dazu: „Volleyball ist eine breitenwirksame Säule des organisierten Sports in der Steiermark, diese großen sportlichen Erfolge machen uns stolz.“