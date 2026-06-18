Schloss Eggenberg: Große Sanierung für historischen Pavillon geplant

Erst zog mit dem „Coffee & Haus“ neues Leben in den historischen Pavillon von Schloss Eggenberg ein, nun der nächste Schritt. Vor der Sanierung 2027 haben Experten den denkmalgeschützten Bau genau unter die Lupe genommen.

Während Besucher im Schlosspark von Eggenberg Kaffee trinken und die Sommermonate genießen, laufen hinter den Kulissen bereits wichtige Arbeiten für die Zukunft eines historischen Gebäudes. Der denkmalgeschützte Cafépavillon im Schlosspark soll ab 2027 umfassend restauriert werden. Wie Schloss Eggenberg nun bekannt gab, fanden dazu bereits erste Begehungen statt. Fachleute untersuchten dabei den Dachstuhl und die historische Konstruktion des Gebäudes aus nächster Nähe. Ziel ist es, den aktuellen Zustand genau zu dokumentieren und mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen.

©Schloss Eggenberg Noch bevor die eigentlichen Restaurierungsarbeiten beginnen, steht nun die genaue Bestandsaufnahme im Mittelpunkt.

Neues Leben für den historischen Pavillon

Der Pavillon hat in den vergangenen Monaten bereits eine neue Rolle erhalten. Seit der STEIERMARK SCHAU 2025 wird das Gebäude als „Coffee & Haus“ genutzt. Betrieben wird das Konzept von den Grazer Gastronomen Sophie Bretschko, Florian Joham und Stephan Rieger, die bereits mit ihrem Lokal „Speis“ am Mariahilferplatz bekannt wurden. Angeboten werden Kaffee-Spezialitäten, regionale Weine sowie kleine süße und pikante Speisen. Das Konzept setzt auf Regionalität und Nachhaltigkeit und soll den historischen Pavillon wieder stärker ins öffentliche Leben integrieren.

Experten prüfen historische Bausubstanz

Noch bevor die eigentlichen Restaurierungsarbeiten beginnen, steht nun die genaue Bestandsaufnahme im Mittelpunkt. Laut Schloss Eggenberg sind solche Begehungen ein wesentlicher Teil der denkmalpflegerischen Arbeit. Dabei werden historische Bauteile dokumentiert, mögliche Schäden analysiert und die Grundlage für die spätere Sanierung geschaffen. Gerade bei denkmalgeschützten Gebäuden ist eine sorgfältige Planung entscheidend, um die historische Substanz langfristig zu erhalten. Die eigentlichen Restaurierungsarbeiten sollen nach aktuellem Stand im Jahr 2027 starten. Mit der Sanierung soll der spätbarocke Pavillon langfristig gesichert und für kommende Generationen erhalten werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 07:53 Uhr aktualisiert