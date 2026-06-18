Wasserrohrbruch in Graz: Mehrere Haltestellen fallen aus, es kommt zu Verzögerungen

Ein Wasserrohrbruch sorgt derzeit für Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Betroffen sind die Buslinien 41 und 62. Mehrere Haltestellen können derzeit nicht angefahren werden, Fahrgäste müssen auf Ersatzhaltestelle ausweichen.

Wer am Donnerstagmorgen mit den Öffis unterwegs ist, braucht in Teilen von Graz etwas mehr Geduld. Ein Wasserrohrbruch in der Carnerigasse hat kurzfristig Auswirkungen auf den Busverkehr. Wie die Holding Graz informiert, müssen die Buslinien 41 und 62 ihre gewohnten Strecken teilweise verlassen. Mehrere Haltestellen können vorübergehend nicht bedient werden.

Diese Haltestellen sind betroffen

In Fahrtrichtung Dürrgrabenweg beziehungsweise Puntigam können die Busse die Haltestellen Carnerigasse und Carnerigasse West derzeit nicht anfahren. Zusätzlich entfällt bei der Linie 41 auch die Haltestelle Kettengasse. Für Fahrgäste wurden bereits Alternativen eingerichtet. Als Ersatz stehen die Straßenbahnhaltestellen Carnerigasse sowie Robert-Stolz-Gasse zur Verfügung. Wie lange die Einschränkungen andauern werden, war am Donnerstagvormittag noch nicht bekannt. Die Holding Graz empfiehlt Fahrgästen, vor Fahrtantritt aktuelle Informationen zu prüfen.