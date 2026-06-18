Freie Fahrt voraus: Wichtige Unterführung in Graz wieder geöffnet

Nach langer Bauzeit ist die neue Unterführung in der Peter-Tunner-Gasse fertig. Ab Freitag, 19. Juni, 12 Uhr, wird die wichtige Verbindung im Grazer Norden wieder für Autos, Radfahrer und Fußgänger freigegeben.

Nach monatelangen Bauarbeiten ist es so weit: Die neue Unterführung in der Peter-Tunner-Gasse wird am Freitag, 19. Juni, um 12 Uhr offiziell für den Verkehr freigegeben. Die Verbindung zwischen Waagner-Biro-Straße und Bahnhofgürtel zählt zu den wichtigsten Verkehrsachsen im Grazer Norden. Für viele Anrainer, Pendler sowie Radfahrer bedeutet die Öffnung vor allem eines: mehr Platz, mehr Sicherheit und ein Ende zahlreicher Umleitungen.

©ÖBB Die neue Unterführung in der Peter-Tunner-Gasse wird am Freitag, 19. Juni, um 12 Uhr offiziell für den Verkehr freigegeben.

Aus alter Brücke wurde moderne Verbindung

Die bisherige Eisenbahnbrücke war in die Jahre gekommen und wurde von den ÖBB gemeinsam mit der Stadt Graz vollständig neu errichtet. Gleichzeitig wurde auch der gesamte Straßenraum neugestaltet. „Mit der neuen Unterführung in der Peter-Tunner-Gasse wurde eine sichere und zeitgemäße Verbindung in den Grazer Nordwesten für alle Verkehrsteilnehmer geschaffen“, sagt Bürgermeisterin Elke Kahr. Die lange Bauzeit sei für viele Betroffene herausfordernd gewesen. Deshalb richtet Kahr auch einen Dank an die Anrainer und die Arbeiter vor Ort.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Bürgermeisterin Elke Kahr freut über die neue Unterführung.

Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger

Besonders sichtbar sind die Veränderungen für Menschen, die täglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Breitere Gehwege, neue Radverbindungen und übersichtlichere Querungen sollen künftig für mehr Sicherheit sorgen. „Wer hier früher mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs war, weiß, wie unübersichtlich und teilweise gefährlich die Situation war“, erklärt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Für sie sei das Projekt weit mehr als nur eine neue Brücke. „Es wurde nicht nur eine wichtige Brücke erneuert, sondern der Straßenraum neugestaltet. Mit breiten Gehwegen, sicheren Radverbindungen, mehr Grünraum und einem neuen Park ist hier ein Stück Stadt entstanden, das deutlich mehr Lebensqualität bietet.“

©ÖBB Breitere Gehwege, neue Radverbindungen und übersichtlichere Querungen sollen künftig für mehr Sicherheit sorgen.

Bauen bei laufendem Zugverkehr

Besonders anspruchsvoll war die Umsetzung, weil der Zugverkehr während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten werden musste. Die Südstrecke zählt zu den wichtigsten Bahnverbindungen Österreichs. „Die neue Unterführung ist viel mehr als nur eine neue Eisenbahnbrücke“, betont ÖBB-Projektleiter Klaus Schneider. „In Kombination mit neuen Verkehrslösungen und zahlreichen wichtigen Versorgungsleitungen war die Umsetzung eine logistische und technische Herausforderung.“

Fit für die Zukunft

Neben der neuen Unterführung wurden auch zahlreiche Leitungen für Wasser, Kanal, Strom, Gas und Telekommunikation erneuert oder neu geordnet. Für die ÖBB ist das Projekt zudem ein wichtiger Baustein für die Zukunft der Südstrecke. „Jetzt ist die Peter-Tunner-Gasse und die gesamte Eisenbahninfrastruktur bei der Nordeinfahrt zum Grazer Hauptbahnhof fit für die Herausforderungen der Zukunft“, so Schneider. Ab Freitagmittag können Autos, Radfahrer und Fußgänger die neue Verbindung wieder nutzen. Für viele Grazer endet damit eine Baustelle, die den Alltag über lange Zeit geprägt hat.