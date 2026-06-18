Monatelang fehlten Akkus: Mitarbeiter gesteht nach Polizeieinsatz Diebstähle

Begonnen hatte der Fall bereits vor einigen Wochen. In einer Speditionsfirma in Wernberg (Bezirk Graz-Umgebung) waren wiederholt Akkus aus dem Lager verschwunden. Die Fehlbestände wurden laut Polizei bereits im Mai bemerkt. Der Dispositionsleiter erstattete schließlich Anzeige. Verdacht schöpfte er, nachdem er auf einer Online-Plattform Verkaufsanzeigen entdeckt hatte, die nach seiner Einschätzung mit den verschwundenen Akkus in Verbindung stehen könnten.

Mitarbeiter beim Abtransport beobachtet

Am Mittwochabend spitzte sich die Situation zu. Der Dispositionsleiter beobachtete nach eigenen Angaben, wie der verdächtige 29-jährige Mitarbeiter mehrere Pakete mit Akkus vom Firmengelände abtransportierte. Daraufhin verständigte er gegen 20 Uhr die Polizei. Mehrere Streifen positionierten sich anschließend an den Ausfahrten des Firmengeländes, um das Fahrzeug des Verdächtigen zu kontrollieren. Bei der Kontrolle des 29-Jährigen wurden laut Polizei insgesamt 16 weitere Akkus gefunden und sichergestellt. Die Gegenstände konnten der betroffenen Firma zugeordnet werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zeigte sich bei den Ermittlungen geständig. Die Polizei geht derzeit von einer Schadenssumme von mehr als 1.000 Euro aus. Gegen den 29-Jährigen wird wegen des Verdachts des schweren gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt.