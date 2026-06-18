Graz Jakomini bekommt jetzt einen neuen Park zum „Vernaschen“

Wo früher Kasernengebäude standen, entsteht jetzt ein neues grünes Herz für Graz. Im Bezirk Jakomini haben die Arbeiten für den Ivanka-Gruber-Park begonnen. Geplant sind fast 10.000 Quadratmeter Grünfläche, und 100 neue Bäume.

Zwischen neuen Wohnhäusern, Straßen und Wegen soll in den kommenden Monaten ein Ort entstehen, an dem Menschen durchatmen, spielen und sich treffen können. Mit dem Spatenstich für den Ivanka-Gruber-Park hat am Donnerstag eines der größten Grünraumprojekte im Grazer Bezirk Jakomini offiziell begonnen. Auf dem Gelände der ehemaligen Kirchnerkaserne wächst damit die grüne Mitte eines völlig neuen Stadtquartiers.

Fast 10.000 Quadratmeter neue Grünfläche

Der neue Park wird eine Fläche von rund 9.800 Quadratmetern umfassen. Herzstück sind großzügige Wiesenflächen, schattige Aufenthaltsbereiche sowie ein Spiel- und Sportbereich für unterschiedliche Altersgruppen. Besonders sichtbar wird die Veränderung bei den Bäumen: 30 bestehende Bäume bleiben erhalten, zusätzlich werden rund 100 neue Bäume gepflanzt. Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner ist das Projekt ein weiterer Schritt zu einer grüneren Stadt. „In den letzten Jahren haben wir Graz grüner gemacht: Neue Parks geschaffen, tausende Bäume gepflanzt und viele Plätze entsiegelt. Und genauso wollen wir weitermachen.“ Der neue Park werde künftig Raum für Erholung, Begegnung und Abkühlung schaffen. „Der Ivanka-Gruber-Park wird die grüne Mitte des neuen Quartiers und ein weiterer Baustein für ein lebenswerteres Graz.“

©Stadt Graz Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner ist das Projekt ein weiterer Schritt zu einer grüneren Stadt.

Naschen im Park ausdrücklich erlaubt

Besonders ungewöhnlich: Im neuen Park sollen nicht nur Bäume und Blumen wachsen. Geplant sind auch fruchttragende Bäume und Beerensträucher. Sie sind Teil des Konzepts der „Essbaren Stadt“ und sollen Besucher dazu einladen, Natur direkt vor Ort zu erleben und teilweise sogar zu genießen. Dazu kommen artenreiche Pflanzungen, die die Artenvielfalt fördern und an heißen Sommertagen für zusätzliche Kühlung sorgen sollen.

Neue Wege für Radfahrer und Fußgänger

Mit dem Park entstehen auch neue Verbindungen durch das Quartier. Geplant sind zwei neue Geh- und Radwege, die Wohnanlagen, Sportflächen und bestehende Verkehrswege miteinander verbinden. Allein für die neue Ost-West-Verbindung investiert die Stadt Graz zusätzlich rund 200.000 Euro.

Ein neues Zentrum für das Viertel

Für die Planer soll der Park weit mehr werden als nur eine Grünfläche. „Mit dem Ivanka-Gruber-Park entsteht auf einer Fläche von rund 9.800 Quadratmetern die grüne Mitte des neuen Quartiers“, erklären Grünraumchef Robert Wiener und Projektleiterin Astrid Feuchter. „Hier schaffen wir einen Freiraum, der Natur, Erholung und Bewegung verbindet.“ Bis die ersten Besucher den neuen Park nutzen können, wird es allerdings noch etwas dauern. Die Fertigstellung ist derzeit für Herbst 2027 vorgesehen.