Erste Bilder zeigen: Grazer Feuerwehr lässt auch diesmal nichts anbrennen

Der Kult-Kalender der Grazer Berufsfeuerwehr geht in die nächste Runde. Jetzt wurden erste Einblicke hinter die Kulissen des „Firemen Graz“-Kalenders 2027 veröffentlicht und schnell wird klar: Sie lassen nichts anbrennen.

Nun gibt es die ersten Einblicke in den neuen „Firemen Graz“-Kalender 2027 und eines scheint schon jetzt klar: Auch die nächste Ausgabe dürfte wieder für Gesprächsstoff sorgen.

Nun gibt es die ersten Einblicke in den neuen „Firemen Graz“-Kalender 2027 und eines scheint schon jetzt klar: Auch die nächste Ausgabe dürfte wieder für Gesprächsstoff sorgen.

Wenn die Männer der Grazer Berufsfeuerwehr vor die Kamera treten, sorgt das jedes Jahr für Aufmerksamkeit. Nun gibt es die ersten Einblicke in den neuen „Firemen Graz“-Kalender 2027 und eines scheint schon jetzt klar: Auch die nächste Ausgabe dürfte wieder für Gesprächsstoff sorgen. Auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichte die Berufsfeuerwehr Graz erste Aufnahmen vom Making-of des neuen Kalenders. Dazu heißt es kurz und vielsagend: „Kleiner Einblick vom Making-of für den Firemen Graz Kalender 2027! Die Präsentation erfolgt im Herbst. Man darf gespannt sein!“

Vom Einsatz direkt vor die Kamera

Der Feuerwehr-Kalender hat in Graz längst Kultstatus erreicht. Jahr für Jahr zeigen sich die Feuerwehrmänner dabei von einer ganz anderen Seite als im Einsatzalltag. Während sie sonst Brände löschen, Menschen retten und in Notlagen helfen, stehen sie für den Charity-Kalender vor der Kamera. Die Mischung aus Fitness, Humor und einem guten Zweck kommt bei den Fans seit Jahren gut an. Bereits der aktuelle „Firemen Graz“-Kalender 2026 sorgte für großes Interesse, 5 Minuten hat berichtet: Helden lassen Hüllen fallen: Der „Firemen Graz“-Kalender 2026 ist da. Die offizielle Präsentation fand im Vorjahr in der Grazer Mausefalle statt. Ein Teil der Einnahmen fließt traditionell in soziale Projekte und wohltätige Zwecke.