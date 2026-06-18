Warum jetzt wieder Tausende Tigermücken über Graz fliegen

Die Tigermücke breitet sich weiter aus und Graz reagiert mit einer bewährten Maßnahme. Ab sofort werden jede Woche bis zu 200.000 sterile Tigermücken freigesetzt. Die Stadt setzt damit auf ein österreichweit einzigartiges Konzept.

Sie ist nur wenige Millimeter groß, sorgt aber seit Jahren für Ärger in vielen Grazer Stadtteilen. Nun startet die Stadt heuer wieder ihr Offensive gegen die Asiatische Tigermücke. Seit Donnerstag werden in Liebenau, Jakomini und Straßgang sterile Tigermückenmännchen freigesetzt. Über zehn Wochen hinweg sollen jede Woche bis zu 200.000 Tiere ausgebracht werden.

Die Mücken stechen nicht

Was zunächst widersprüchlich klingt, soll die Population langfristig reduzieren. Die freigesetzten Männchen wurden sterilisiert und können sich zwar mit wildlebenden Weibchen paaren, daraus entsteht jedoch kein Nachwuchs. Da ausschließlich Männchen freigesetzt werden, geht von ihnen keine zusätzliche Belästigung aus. Sie stechen nicht. Für Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer ist klar, dass die Stadt langfristig handeln muss. „Die Tigermücke ist gekommen, um zu bleiben. Deshalb bleiben wir dran. Das Gesundheitsamt tut, was möglich ist, mit Monitoring, Beratung, technischen Lösungen und der sterilen Insekten-Technik.“ Gleichzeitig betont er, dass die Mithilfe der Bevölkerung entscheidend bleibt. „Dort, wo mitgemacht wird, hilft es. Jeder entfernte Brutplatz hilft.“

Aus Pilotprojekt wird Großoffensive

Bereits 2025 wurde die Sterile-Insekten-Technik in Graz getestet. Die Ergebnisse waren laut Gesundheitsamt vielversprechend. Deshalb werden die Freisetzungen nun deutlich ausgeweitet. Gesundheitsamtsleiterin Eva Winter sieht darin auch ein Signal über Graz hinaus. „Die Unterstützung durch die IAEA ist für Graz fachlich sehr wertvoll, da klima- und gesundheitsbezogene Herausforderungen nicht an der Stadtgrenze Halt machen.“ Gleichzeitig spricht sie sich dafür aus, künftig auch in Österreich Produktionskapazitäten für sterile Tigermücken aufzubauen. „Kürzere Transportwege bedeuten bessere Planbarkeit, hohe Qualität und mehr Handlungsspielraum für betroffene Städte und Regionen.“

Mehr als nur sterile Mücken

Die Freisetzung ist nur ein Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets. Schulen werden über die „Tigermückendetektive“ eingebunden, Kanalschächte mit dem System „ZikaSeal“ ausgerüstet und Anrainer direkt beraten. Tigermücken-Experte Erwin Wieser beschreibt das als Zusammenspiel vieler Bausteine: „Heuer wird erstmals richtig sichtbar, wie das Mosaik der Maßnahmen aussieht.“ Dazu gehören Aufklärung, Brutstättenvermeidung, technische Lösungen und die sterile Insekten-Technik. „Entscheidend ist die konsequente Arbeit über die ganze Saison und darüber hinaus.“

Was Grazer jetzt tun können

Trotz der Großoffensive bleibt die Bevölkerung ein entscheidender Faktor. Schon kleine Wasseransammlungen auf Balkonen, in Innenhöfen oder Gärten reichen aus, damit sich Tigermücken vermehren können. Das Gesundheitsamt empfiehlt daher, stehendes Wasser regelmäßig zu entfernen, Behälter auszuwischen und mögliche Brutstätten konsequent zu beseitigen. Denn eines macht die Stadt deutlich: Die Tigermücke wird nicht mit einer einzigen Maßnahme verschwinden, sondern nur durch das Zusammenspiel vieler kleiner Schritte.