Überraschendes Aus am Grazer Jakominiplatz: Rätsel um Geschäftsfläche

Viele Grazer staunten am Mittwoch über die plötzlich verschlossenen Türen am Jakominiplatz. Die Snipes-Filiale hat überraschend geschlossen. Nun stellt sich die Frage: Wer zieht als Nächstes ein?

Wer in den vergangenen Tagen über den Grazer Jakominiplatz spaziert ist, dürfte die Veränderung bemerkt haben. Dort, wo bis vor Kurzem noch Sneaker und Sportmode verkauft wurden, bleiben die Türen nun geschlossen. Mit dem überraschenden Aus von Snipes verliert die Grazer Innenstadt ein bekanntes Geschäft. Für viele Passanten stellt sich jetzt vor allem eine Frage: Wie geht es mit dem prominenten Standort weiter?

©5 Minuten Auf einem Aushang bedankt sich das Unternehmen bei seinen Kunden und verweist auf die bestehenden Filialen im Murpark und in der Shopping City Seiersberg.

Einer der bekanntesten Standorte der Innenstadt

Das Geschäftslokal befindet sich an einer der meistfrequentierten Ecken von Graz, direkt am Jakominiplatz. Täglich strömen hier tausende Menschen vorbei. Auf einem Aushang bedankt sich das Unternehmen bei seinen Kunden und verweist auf die bestehenden Filialen im Murpark und in der Shopping City Seiersberg. Warum die Filiale geschlossen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Ein Standort mit bewegter Geschichte

Dabei hat das markante Eckhaus schon viele Veränderungen erlebt. Das sogenannte Steinfeldhaus war jahrzehntelang eng mit dem traditionsreichen Modehaus Steinfeld verbunden, das hier bis 1997 seinen Sitz hatte. Danach folgte eine Reihe unterschiedlicher Konzepte. Restaurants, Gastronomiebetriebe und Einzelhändler versuchten ihr Glück an der prominenten Adresse. Nicht alle blieben dauerhaft. Mit Snipes schien zuletzt wieder ein Konzept gefunden worden zu sein, das vor allem junge Kunden ansprach. Ob bald ein neuer Mieter gefunden wird oder das Geschäftslokal vorerst leer bleibt, ist derzeit noch offen.