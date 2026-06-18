„1.000 Personen“: Großer Ansturm bei NORMAL-Eröffnung in Seiersberg

In der ShoppingCity Seiersberg hat der dänische Händler NORMAL seinen ersten Standort in der Steiermark eröffnet. Schon zum Start sorgte die Neueröffnung für großen Andrang: Zahlreiche Besucher kamen in den neuen Store.

Der dänische Einzelhändler NORMAL hat in der ShoppingCity Seiersberg seinen ersten Standort in der Steiermark eröffnet. Damit setzt das Unternehmen seine Expansion in Österreich fort und betreibt nun insgesamt vier Filialen im Bundesgebiet. 5 Minuten berichtete bereits: Kosmetik, Körperpflege und Co.: NORMAL eröffnet Filiale in Seiersberg.

NORMAL eröffnet ersten steirischen Store in der ShoppingCity Seiersberg

Der neue Store ist im sogenannten Flagship-Format gestaltet und umfasst rund 550 Quadratmeter Verkaufsfläche. Angeboten werden Produkte aus den Bereichen Kosmetik, Körperpflege, Snacks und Getränke. Das Sortiment setzt sich aus bekannten Markenartikeln, internationalen Trendprodukten sowie exklusiven Artikeln zusammen, die nur bei NORMAL erhältlich sind. Das Unternehmen erweitert sein Angebot nach eigenen Angaben regelmäßig um neue Produkte. Das Einkaufskonzept folgt einem festen Rundgang, bei dem Kundinnen und Kunden verschiedene Produktbereiche durchlaufen und dabei immer wieder neue Artikel entdecken sollen. Ziel ist ein wechselndes Sortiment mit häufigen Neuheiten im Regal.

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Großer Andrang: 1.000 Personen innerhalb weniger Stunden

Die Eröffnung in Seiersberg markiert zugleich den ersten Standort von NORMAL außerhalb Wiens. Laut Betreiber soll der neue Store die Präsenz in Österreich weiter stärken. Zum Start der Filiale kam es zu regem Interesse. Bereits in den ersten Stunden besuchten rund 1.000 Personen den neuen Standort im Einkaufszentrum, heißt es aus der ShoppingCity Seiersberg. Im Rahmen der Eröffnung wurden zudem verschiedene Aktionen für Kundinnen und Kunden angeboten, darunter Gewinnspiele und kleine Geschenke.